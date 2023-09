Mphekesera za Nintendo Switch 2 Zikhala ndi Kuchita Bwino Kwambiri komanso Kuchepetsa Nthawi Yolemetsa

By

Mphekesera zokhudza Nintendo Switch 2 yomwe ikuyembekezeredwa kwambiri ikupitirizabe kufalikira, ndi zatsopano zokhudzana ndi momwe zimagwirira ntchito komanso mawonekedwe ake. Magwero odalirika anena kuti console inali ndi chiwonetsero chachinsinsi ku Gamescom mu Ogasiti, ndipo tsopano gwero lachitatu latsimikizira zonenazi ndikuwonjezera zina.

Malinga ndi malipoti ochokera ku Eurogamer ndi VGC, Switch 2 imamveka kuyendetsa "Nthano ya Zelda: Breath of the Wild" pamlingo wapamwamba komanso kusamvana, zomwe zimamveka zolimbikitsa kwa mafani amasewera otchuka. Nate The Hate, yemwe kale anali wodalirika wa Nintendo mkati, adagwirizananso ndi izi ndikuwulula zambiri zomwe adamva za console.

Kusintha kumodzi kodziwika kotchulidwa ndi Nate The Hate ndikuchepetsa kwakukulu kwa nthawi zolemetsa. Ananenanso kuti zida zatsopanozi zimalola kuti pakhale nthawi zolemetsa zamasewera, makamaka poyambira pamenyu yayikulu. Uku ndikusintha kwakukulu poyerekeza ndi Kusintha koyambirira, komwe kunali ndi nthawi yotsegula pafupifupi masekondi 30.

Ponena za ntchito, Nate The Hate akunena kuti "Breath of the Wild" inali kuthamanga pa mafelemu a 60 pamphindikati pa chisankho cha 4K pa Switch 2. Ananenanso kuti console imakhala ndi luso lapamwamba la kufufuza kwa ray, mofanana ndi zomwe PlayStation 5 ndi Xbox Series X/S zitha kukwaniritsa. Komabe, akulongosola kuti mphamvu ya Switch 2 ikuyembekezeka kukhala pansi pa Xbox Series S.

Kubwezera izi, Switch 2 ingagwiritse ntchito ukadaulo watsopano wotchedwa DLSS (deep learning super sampling), womwe ungatsanzire kusamvana kwa 4K pazida zocheperako. Izi zitha kupereka zowoneka zofananira ndi 4K yakubadwa ndikusunga magwiridwe antchito.

Ngakhale pakadali kusatsimikizika kokhudza kuyanjana kwa Switch 2 kumbuyo ndi masiku aulula / kukhazikitsidwa kwa boma, Nate The Hate akuwonetsa kuti Nintendo Direct yotsatira idzawulutsa pafupifupi masiku atatu, mwina pa Seputembara 14. Ndikofunika kuzindikira kuti Nintendo Directs imachitika pa Lachinayi.

Pomaliza, zonena za mphekesera za Nintendo Switch 2 zikuwonetsa magwiridwe antchito, kuchepetsa nthawi yolemetsa, komanso kugwiritsa ntchito ukadaulo wa DLSS. Mafani akuyembekezera mwachidwi zosintha zina kuchokera ku Nintendo zokhudzana ndi console yomwe ikuyembekezeredwa kwambiri.

