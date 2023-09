Momwe Mungapangire Ndalama Kugulitsa Contraband ku Starfield

Mwachidule: Kupanga ndalama ku Starfield kumatha kukhala nthawi yambiri, koma pali njira zofulumizitsa ntchitoyi. Imodzi mwa njira zophweka ndiyo kugulitsa zinthu zosaloledwa, zosaloledwa, monga ziwalo zokololedwa, zopezeka m’nyumba za adani ndi zombo. Contraband imakhala ndi chizindikiro chachikasu ndipo imatha kugulitsidwa ndi phindu lalikulu. Malo abwino kwambiri ogulitsira zinthu zopanda pake ndi The Den, malo okwerera mlengalenga omwe ali mu The Wolf system. Kuti muyike sitima yanu ku The Den, muyenera kufika pamtunda wa 500m kuchokera pa siteshoni. Mkati mwa The Den, mupeza wogulitsa Trade Authority, yemwe ali ndi ngongole zokwana 11,000 ndipo ali ndi malo abwino ogulitsira katundu wanu.

Mukagulitsa zinthu zopanda pake ku The Den, simudzayesedwa mukafika, ngakhale ndi gulu lankhondo la UC. Kuti mukhazikitsenso ndalama za ogulitsa Trade Authority, muyenera kudikirira maola 48, kukhala kapena kugona kwa maola 24 kawiri. Pali mipando kutsogolo kwa Trade Authority kuti muthandizire.

Ndikofunikira kudziwa kuti Den mu The Wolf system ndiye malo oyenera, popeza palinso Den yakale, yowonongedwa. Kuphatikiza apo, pali mwayi woti mutha kukumana ndi sitima yapamadzi ya Trade Authority Merchant mukuyenda mumlengalenga, koma tikulimbikitsidwa kuti mugulitse ku The Den kuti muwonetsetse malo otsimikizika.

Ngati mukufuna kukulitsa ndalama zomwe mumapeza kuchokera kuzinthu zakunja, ganizirani kuyika ndalama mu Commerce Skill mwachangu momwe mungathere. Luso lachiyanjanoli limakupatsani mwayi kuti mugulitse zinthu 10% zochulukirapo ndipo zimakhala zopindulitsa pagawo lililonse.

Ponseponse, kugulitsa zinthu zopanda pake ku Starfield ndi njira yopindulitsa yopangira ndalama mwachangu. Kumbukirani kusamala ndikupewa kugwidwa ndi zinthu zakunja pogwiritsa ntchito katundu wotetezedwa kapena kutuluka mwachangu kuchokera mderali chitetezo chisanayang'ane sitima yanu.

Gwero: IGN - Miranda Sanchez, Executive Editor of Guides ku IGN