Kupeza Zamoyo Zam'madzi mu Masewera Amakono a Crossword

Masewera amasiku ano ophatikizika, opangidwa ndi Ella Dershowitz, ali ndi mutu wanzeru wozikidwa pa anthu okhala m'madzi. Wowulula ku 37-Across, "Aquatic denizen," amakhala ngati lingaliro la foni ku mawu ozunguliridwa muzithunzi. Komabe, zimenezi si zamoyo za m’nyanja chabe; zonse ndi zolengedwa zomwe mayina awo amatha kupezeka potsatira mawonekedwe a chilembo C kuchokera pamwamba mpaka pansi pogwiritsa ntchito zilembo zozungulira. Zitsanzo zina ndi siponji yam'nyanja ndi urchin. Tengani nthawi yanu ndikuwona zamoyo zingati za m'nyanja zomwe mungazindikire!

Pothetsa mawu ophatikizika, mutha kukumana ndi zovuta zina. Mwachitsanzo, 15A imanena za manga ndi anime aku Japan ogulitsa kwambiri, NARUTO. 50A, ma IDIOM, amatha kukhala ovuta kwa omasulira chifukwa amadalira kumasulira kophiphiritsa kapena kongochitika mwachisawawa. Momwemonso, 16D's "Slanted columns?" amatanthauza OP-EDS, zomwe ndi zosintha m'malo mongomanga. Kuphatikiza apo, zowunikira za 25D LACES UP, zomwe ndi zomwe munthu amachita kukonzekera skate, ndipo 39D's EMPTY SET ndi gulu la masamu opanda zinthu.

Osadandaula ngati mukulimbana ndi ma puzzles a Lachisanu. Christina Iverson, mkonzi wazithunzi, amapereka nkhani ya Easy Mode, yomwe imatumiza mawu ophatikizika Lachisanu okhala ndi zidziwitso zopezeka mwachindunji kubokosi lanu. Mwanjira iyi, mutha kuyeserera ndikukhala ndi chidaliro pang'onopang'ono pakuthana ndi ma puzzle olimba awa. Ngati mukufuna kutumiza mawu anuanu ku The New York Times, ali ndi njira yotseguka yotumizira yomwe imakupatsani mwayi wopereka ma puzzles anu pa intaneti.

Gwero: Ella Dershowitz's crossword puzzle and The New York Times Easy Mode newsletter.