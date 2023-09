MTV Partners ndi Snapchat kuti aphatikize Zochitika za AR pa Kuvota kwa Video Music Awards

By

MTV yalumikizana ndi Snapchat kuti ilole ogwiritsa ntchito kuvotera gulu pa Video Music Awards (VMAs) yomwe ikubwera pogwiritsa ntchito ma lens a Snapchat a AR. Pogwiritsa ntchito Snap's Camera Kit, MTV ikufuna kuphatikizira zochitika zenizeni (AR) muwonetsero wa mphotho.

Omaliza atatu a gulu la Best New Artist akatsimikiziridwa, ogwiritsa ntchito Snapchat adzakhala ndi mwayi woponya mavoti awo pogwiritsa ntchito Lens yapadera yopangidwa ndi Saucealitos. Mwa kuwonetsa chisankho chawo ndi chala chimodzi, ziwiri, kapena zitatu, ogwiritsa ntchito amatha kusankha wojambula yemwe akufuna kumuvotera. Ngakhale sizikudziwika kuti kuvota kwa Snapchat kudzakhudza bwanji pamapeto omaliza, voti iliyonse imawerengera.

Panthawi ya VMA livestream, MTV ikukonzekera kuwonetsa AR Moonperson, yokhala ndi ma selfies omwe amaperekedwa ndi mafani, nthawi yonseyi. Monga kukhudza kosangalatsa, MTV idapempha anthu kuti atumize ma selfies awo pasadakhale pogwiritsa ntchito mawonekedwe achikhalidwe.

Kuti apitilize kugawana nawo owonera, anthu amatha kuona AR Moonperson effect, ndikuyiyika m'nyumba zawo. Posankha selfie kuchokera pamakamera awo, amatha kuchitira umboni Moonperson yoyandama ndi nkhope yake yomwe imawonekera mu visor.

Ogwiritsa ntchito a Snapchat atha kupeza zokumana nazo za AR kuyambira 11 AM ET pa Seputembara 12, maola angapo VMA isanayambe 8 PM ET.

Ngakhale ma VMA am'mbuyomu a MTV adalemba zochitika zokwana 40.1 miliyoni pamasamba odziwika bwino monga Facebook, Instagram, Twitter, ndi YouTube, Snapchat analibe pamndandandawo. Komabe, MTV idavomereza kuti Snapchat ndi yoyenera kwa omvera omwe akufuna azaka zapakati pa 13 mpaka 24.

Kugwirizana kumeneku ndi MTV kukuwonetsa kuti Snapchat adalowa nawo malo owonetsera mphotho pogwiritsa ntchito Camera Kit yake. M'mbuyomu, Snap adagwirizana ndi zikondwerero zosiyanasiyana zanyimbo, ojambula paulendo, ndi masewera amasewera kuti adziwitse mafani a AR. Gulu la mpira wa LA Rams, mwachitsanzo, limagwiritsa ntchito ukadaulo wa Snapchat m'bwaloli kuti liwonetse mafani pazenera lalikulu.

Kugogomezera kwa Snap pamayankho amakamera odziwika komanso opangidwa ndi AR kwawonekera kwambiri. Kuphatikiza pakuchita nawo zikondwerero zanyimbo, kampaniyo yakhazikitsa AR Enterprise Services (ARES) yopereka zida monga AR Try-On ndi 3D product viewing. Snap idayambitsanso AR Mirrors, kupangitsa mitundu kuti aphatikize ukadaulo wake m'malo owoneka bwino.

Sources:

-MTV

- Kujambula