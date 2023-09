Anker's 622 MagGo Power Bank Imapereka Kulipiritsa Kwawaya Pamtengo Wabwino

Mukuyang'ana banki yamagetsi yopanda zingwe ya iPhone yanu? Anker's 622 MagGo Magnetic Battery pano ikugulitsidwa $39.99 yokha, $30 pamtengo wake woyambirira. Banki yamagetsi yonyamula iyi ili ndi mphamvu ya 5,000mAh ndipo imatha kuyatsa opanda zingwe iPhone yogwirizana ndi 7.5W. Ngakhale sizingakhale zachangu ngati MagSafe Battery Pack ya Apple, imapereka njira yotsika mtengo kwambiri. MagGo ilinso ndi chopindika chopindika chomwe chitha kugwira ngakhale iPhone ya Max-size, ndipo imatha kuwirikiza ngati cholumikizira opanda zingwe chikakwezedwa. Anker amaperekanso mtundu wofunikira kwambiri, 621 MagGo, pa $29.99, yomwe sikuphatikiza choyimitsa.

Kuphatikiza pa banki yamagetsi, palinso zina zomwe zilipo. Nyumba ya Lego Super Mario Question Mark Block ikugulitsidwa $159.99, $40 pamtengo wake woyambirira. Izi zikuphatikiza ma mini-dioramas okulirapo omwe akuyimira milingo yodziwika bwino kuchokera pamasewera a kanema a Super Mario 64. Setiyi imagwirizananso ndi ziwerengero za Lego zamagetsi za Mario, zomwe zimalola kusewera molumikizana.

Apple's 16-inch MacBook Pro yokhala ndi purosesa ya M1 Max kuchokera ku 2021 ikugulitsidwa ku B&H Photo pamtengo wa $2,799, kupulumutsa $1,500. Laputopu iyi ili ndi 64GB ya RAM, 2TB SSD, ndipo ili ndi chophimba cha 3456 x 2234. Ndi makina amphamvu opangira ma workflows ndipo imakhala ndi MagSafe kulipiritsa, doko la HDMI, ndi slot ya SD khadi.

Zogulitsa zina zikuphatikiza chivundikiro cholimba cha otolera cha The Legend of Zelda: Misozi ya Ufumu - The Complete Official Guide for $25.64, PowerA MOGA Play and Charge Gaming Clip ya olamulira a Xbox $7.99, Apple's iPhone 14 Plus chikopa chobiriwira mnkhalango $10.53 , mbewa yamasewera ya Logitech G502 X yoyera yogula $49.99, ndi Insta360 Go 3 "kamera yochita" $369.99.

Zochokera: The Verge