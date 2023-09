Mphekesera za Nintendo Switch 2: Mpweya wa Demo Wakuthengo Unawonetsa Zithunzi Zotsogola ndi Nthawi Zonyamula

Mphekesera zokhudza Nintendo's console yotsatira, yomwe imatchedwa 'Switch 2', yakhala ikufalikira posachedwa. Malinga ndi malipoti ochokera ku Eurogamer ndi VGC, osankhidwa osankhidwa anali ndi mwayi wowonetsa console pa Gamescom 2023. Chiwonetserocho chinali ndi ndondomeko yowonjezera ya The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ngakhale kuti zenizeni za zosinthazo sizinaperekedwe panthawiyo.

Zatsopano za mphekesera zatuluka posachedwa pa Nate the Hate podcast. Wolandirayo adati chiwonetsero chaukadaulo cha Gamescom chikuwonetsa Mpweya wa Wild womwe ukuyenda pa 4K 60fps, ndikuwongolera kwakukulu ndikuthetsa nthawi zolemetsa. Ndikofunika kumveketsa bwino kuti mphekesera izi sizikutanthauza kuti mutu wotsegulira wa Switch udzatulutsidwanso ndi hardware yotsatira. M'malo mwake, idagwiritsidwa ntchito kuwonetsa kupita patsogolo kwaukadaulo kwa wolowa m'malo.

Palinso zonena kuti demo yaukadaulo idagwiritsa ntchito DLSS 3.5, ukadaulo wa Nvidia weniweni wa AI upscaling. Komabe, sizikudziwika ngati chiwonetserocho chinagwiritsa ntchito mawonekedwe onse a mtundu wa 3.5, monga kupanga chimango. Kuphatikizidwa kwa DLSS kwakhala nkhani yongopeka kwa wolowa m'malo wa switch kwa zaka zingapo, ndipo kutchulidwa kwa mtundu wa 3.5 ndikosangalatsa.

Pakukambirana kwa podcast, wolandirayo adati Marichi 2024 ndi tsiku lomwe lingachitike ngakhale sizikudziwika ngati izi zikutanthauza tsiku lowulula kapena lotulutsidwa. Mphekesera zam'mbuyomu koyambirira kwa chaka chino zikuwonetsa kutulutsidwa kwa 2024 mochedwa kwa Switch 2.

Ndikofunikira kudziwa kuti mphekesera izi sizinatsimikizidwe mwalamulo ndi Nintendo pakadali pano. Chidziwitsocho chimachokera ku magwero ndi zongomveka. Kuphatikiza apo, ngati izi ndi zolondola, ndikofunikira kulingalira kuti chiwonetsero chatekinoloje chomwe chikuwonetsedwa pa Gamescom sichingawonetse mawonekedwe a kontrakitala yomaliza.

Pamene mphekesera izi zikupitilira kufalikira, ndizosangalatsa kusinkhasinkha za kuthekera kwa mtundu wowongoleredwa wa Breath of the Wild pa 'Sinthani 2'. Komabe, mpaka zilengezo zovomerezeka ndi Nintendo, mphekesera izi ziyenera kutengedwa ndi mchere wambiri.

Sources:

- Masewera a Euro

- VGC

- Nate the Hate podcast