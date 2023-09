LKCMedicine Kuyambitsa Maphunziro Ochuluka a AI ndi Digital Health

By

Nanyang Technological University Singapore yalengeza kuti ikuwonjezera maphunziro okhudzana ndi AI ndi thanzi la digito pamaphunziro a Lee Kong Chian School of Medicine. Kuyambira chaka chamawa, thanzi la digito lidzaphatikizidwa ngati maphunziro oyimirira pazaka zisanu za Bachelor of Medicine ndi Bachelor of Surgery pulogalamu. Ena mwa maphunziro omwe adzaphatikizidwe ndi sayansi ya zamankhwala, kusanthula deta, ndi AI.

Maphunziro osinthidwawa akufuna kupatsa ophunzira maziko olimba pazotsatira zamakhalidwe komanso zamalamulo za AI ndi chidziwitso chaumoyo. Ophunzira azidziwitsidwanso za AI ndi matekinoloje azachipatala monga telehealth, mapulogalamu azaumoyo ndi zobvala, komanso mankhwala amunthu payekha. Cholinga chake ndi kupatsa ophunzira chidziwitso ndi luso lofunikira kuti akhale ozindikira komanso odalirika ogwiritsa ntchito luso laukadaulo pantchito zawo zachipatala zamtsogolo.

Kuphatikiza pa maphunziro atsopano, sukulu yachipatala idzagwiritsanso ntchito zipangizo zophunzirira zowonjezera zamakono. Zowona zenizeni (VR) zidzagwiritsidwa ntchito pophunzitsa dongosolo la cardiorespiratory, ndipo e-simulators idzagwiritsidwa ntchito polemba mankhwala osokoneza bongo komanso maphunziro a zamagetsi (EMR). Zida zimenezi zithandizanso kumvetsetsa kwa ophunzira ndi kugwiritsa ntchito luso lachipatala.

Kuti zithandizire mbali zaukadaulo zamaphunzirowa, padzakhalanso kuchuluka kwazachipatala kwa anthu ophatikizidwa mu pulogalamuyi. Izi cholinga chake ndi kupatsa ophunzira maluso oyambira kuti athe kuchita nawo ukadaulo, kuyang'anira kusatsimikizika kwachipatala, ndikusintha kusintha kwamachitidwe azachipatala.

Sources:

- Nanyang Technological University Singapore

- Lee Kong Chian School of Medicine

Philips APAC Imatchula Woyang'anira Watsopano

Royal Philips yasankha Peter Quinlan kukhala woyang'anira watsopano wa Philips Asia-Pacific. Quinlan, wogwira ntchito kwanthawi yayitali pakampaniyo, m'mbuyomu adatsogolera Philips 'MR, CT, ndi mabizinesi oyerekeza a X-ray ku APAC, Japan, India, Latin America, ndi Middle East ndi Africa.

Kudziwa zambiri za Quinlan komanso ukadaulo wake pazaukadaulo wazachipatala zidamupangitsa kukhala woyenera paudindowu. Philips ali ndi chidaliro pakutha kwake kutsogolera bungwe la APAC kuti lichite bwino. Chilakolako cha Quinlan chopereka chithandizo chamankhwala choyambirira chimagwirizana ndi cholinga cha Philips chopititsa patsogolo thanzi la anthu komanso moyo wabwino.

Royal Philips akuwona kusankhidwa uku ngati mphindi yovuta pakusintha kwa digito kwachipatala ku APAC. Kupyolera mu mayankho awo ophatikizika a kayendedwe ka ntchito, machitidwe olumikizidwa mwanzeru ndi zida, komanso zowunikira zophatikizika, Philips ikufuna kukulitsa zokolola, kukonza zotuluka, komanso kukulitsa chidziwitso cha odwala ndi ogwira ntchito. Quinlan akuyembekeza kukulitsa maubwenzi olimba ndi makasitomala komanso okhudzidwa mderali.

Sources:

- Royal Philips

Yashoda Group of Hospitals Partners ndi Fujifilm for Enhanced Endoscopy Training

Yashoda Group of Hospitals yalumikizana ndi Fujifilm India kuti ikhazikitse malo ophunzitsira ndi kafukufuku woyambira komanso wapamwamba wa GI endoscopy. Malowa adzapatsa akatswiri a gastroenterologists mwayi woti apitirizebe kusinthidwa pa matekinoloje aposachedwa kwambiri mu endoscopic ultrasound, ERCP, endoscopy ya malo achitatu, ndi diagnostic endoscopy.

Cholinga cha mgwirizanowu ndi kupititsa patsogolo luso ndi chidziwitso cha madokotala pankhani ya endoscopy. Malo ophunzirirawa adzapereka mapulogalamu ndi maphunziro osiyanasiyana kuti awonetsetse kuti madotolo ali okonzeka kukwaniritsa zomwe odwala awo akufuna. Kuphatikiza apo, malowa aperekanso mapulogalamu ophunzitsira ndi owonera madotolo ochokera kudera lonse la Asia-Pacific.

Sources:

- Yashoda Gulu la Zipatala

- Fujifilm India

Apollo Telehealth Yakhazikitsa Ntchito Zadzidzidzi ndi ICU ku NTPC

Apollo Telehealth yakhazikitsa ntchito zadzidzidzi ndi za ICU kudzera pa telemedicine ku zomera zisanu ndi zinayi zopanga mphamvu za National Thermal Power Corporation (NTPC). Cholinga chake ndikubweretsa chithandizo chamankhwala pafupi ndi ogwira ntchito a NTPC, kupititsa patsogolo chitetezo ndi chithandizo chamankhwala.

Ntchito za TeleEmergency ndi TeleICU sizipezeka kwa ogwira ntchito komanso zimaperekedwanso kwa mabanja awo. Ntchitoyi imatsimikizira kuti chithandizo chamankhwala chabwino komanso chithandizo chamsanga chikupezeka kwa omwe akugwira ntchito pamagetsi. Ntchito za telemedicine za Apollo Telehealth zithandizira kupititsa patsogolo thanzi komanso kupereka chithandizo chamankhwala munthawi yake pakafunika.

Source:

– Apollo Telehealth

- National Thermal Power Corporation (NTPC)