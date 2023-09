Pokémon Scarlet ndi Violet DLC: Chuma Chobisika cha Area Zero Yotulutsidwa

By

Pokémon Scarlet ndi Violet DLC omwe akuyembekezeredwa kwambiri afika, gawo loyamba lotchedwa 'The Teal Mask' likutulutsidwa sabata ino. Ophunzitsa tsopano atha kuyamba ulendo watsopano kudziko la Kitakami, kukumana ndi Pokémon watsopano, kuyang'ana malo atsopano, ndikukumana ndi nkhani zatsopano.

Chimodzi mwazowonjezera zosangalatsa mu DLC iyi ndikuyambitsa The Heroes of Kitakami, gulu la aphunzitsi amphamvu omwe amatenga gawo lofunikira m'nkhaniyi. Ophunzitsa adzakhala ndi mwayi wocheza nawo, kuphunzira za maulendo awo, ndipo mwinanso kuwatsutsa kunkhondo.

Mudzi wa Kitakami umatenganso gawo lalikulu mu DLC iyi, kulola ophunzitsa kumizidwa mu chikhalidwe chawo cholemera ndikupeza zinsinsi zake. Ndi malo osangalatsa komanso osangalatsa omwe amapereka mpweya wapadera poyerekeza ndi zigawo zina zamasewera.

Kuphatikiza apo, ophunzitsa adzakumana ndi Pokémon omwe achoka kumadera ena ndikupanga Kitakami kukhala kwawo kwatsopano. Pokemon imodzi yotereyi ndi Polteageist, mitundu yomwe yangopezedwa kumene yomwe imapezeka ku DLC iyi. Mapangidwe ake ndi luso lake zimapangitsa kukhala chowonjezera chosangalatsa ku gulu la mphunzitsi aliyense.

Ngati mukuganiza zogula DLC, ndikofunikira kudziwa kuti "Chuma Chobisika cha Area Zero" chimabwera ndi magawo awiri - 'The Teal Mask' ndi 'The Indigo Disk'. Kuphatikiza apo, imaphatikizanso seti ya yunifolomu yomwe imayimira nyengo zonse, zomwe zimalola ophunzitsa kuti asinthe mawonekedwe awo omwe ali mumasewera.

Onetsetsani kuti mwasankha mtundu wa DLC womwe umagwirizana ndi kopi yanu yamasewera pogula.

Pomaliza, kutulutsidwa kwa Pokémon Scarlet ndi Violet DLC kumawonetsa mutu watsopano wosangalatsa pamasewerawa. Ndi Pokémon yatsopano, nkhani zochititsa chidwi, komanso malo opatsa chidwi, ndizofunikira kwa mphunzitsi aliyense wa Pokémon yemwe ali ndi chidwi ndi zochitika zatsopano.

