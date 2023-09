Nthawi Yotulutsa The Teal Mask DLC mu Pokemon Scarlet ndi Violet

Ophunzitsa padziko lonse lapansi akuyembekezera mwachidwi kutulutsidwa koyamba kwa Pokemon Scarlet ndi Violet DLC, The Teal Mask. Zakhazikitsidwa Lachitatu, Seputembara 13, osewera ali ndi chidwi chofuna kudziwa nthawi yomwe amatulutsidwa mdera lawo.

Malinga ndi chidziwitso chotsimikizika, The Teal Mask DLC imasulidwa nthawi zotsatirazi:

- 6pm Pacific Time (Seputembara 12)

- 8pm Central Time (September 12)

- 9pm Eastern Time (September 12)

- 2 am UK Time (September 13)

- 3 am Central Europe Time (September 13)

- 5:30 am Indian Time (September 13)

- 9 am Japan Time (September 13)

Nthawi izi zitha kusintha, koma masewerawa akuyembekezeka kukhazikitsidwa mozungulira nthawi yoperekedwa. Osewera ayenera kukhala osinthidwa pazolengeza zilizonse zokhudzana ndi kusintha kwa nthawi yotulutsa.

Teal Mask ndi gawo la Chuma Chobisika cha Area Zero DLC ya Pokemon Scarlet ndi Violet. DLC imatenga osewera paulendo wopita kusukulu ku Kitakami, mudzi wokongola wodzaza ndi zikondwerero komanso ogulitsa mumsewu. Kampani ya Pokemon yaseka kale zimphona zam'thumba zatsopano, Nthano, ndi zilembo zomwe zidzayambitsidwe mu The Teal Mask.

Kutayikira kwawululanso zambiri za kuthekera kwatsopano, zolemba za Pokedex, ndi zimphona zam'thumba monga Bloodmoon Ursaluna. Gawo lachiwiri la The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, lotchedwa The Indigo Disk, likukonzekera kutulutsidwa kwa Q4 / Zima mu 2023.

Osewera omwe akufuna kukhala ndi The Teal Mask DLC adzafunika kukhala ndi Pokemon Scarlet kapena Pokemon Violet. Amene ali ndi masewera onsewa adzafunika kugula makope osiyana a The Teal Mask.

Ngakhale zinali zovuta zaukadaulo zomwe zidakhudza kumizidwa kwa osewera komanso chidziwitso, Pokemon Scarlet ndi Violet adakhazikitsa bwino kwambiri, kukhala kutulutsidwa kwakukulu kwa Nintendo nthawi zonse ndi makope 10 miliyoni omwe adagulitsidwa m'masiku atatu oyamba.

