Zosefera Zatsopano za Bloom Gold Diffusion for Cinematographers

By

Mgwirizano pakati pa wojambula kanema wopambana mphoto Philip Bloom ndi Formatt-Hitech wapangitsa kuti pakhale mndandanda wa zosefera za Bloom Gold. Zosefera zophatikizira izi zimapangidwira kuti zithetse m'mphepete mwa digito muzithunzi zopangidwa ndi makamera amakono ndi magalasi pomwe zimaperekanso kutentha kosawoneka bwino.

Bloom adazindikira kufunikira kwa yankho lomwe lingalimbikitse mawonekedwe ndi kuya kwa zithunzi zopangidwa ndi makamera apamwamba komanso magalasi. Posakhutira ndi zosankha zomwe zinalipo kale, adagwirizana ndi Formatt-Hitech kupanga zosefera zake. Zopangidwa pogwiritsa ntchito galasi lowala la Schott B270i komanso lomalizidwa bwino ndi manja ku UK, zoseferazi zimapereka zitsanzo zapamwamba kwambiri.

Zosefera za Bloom Gold zimapezeka mu mphamvu za 1/8, 1/4, ndi 1/2, ndi makulidwe osiyanasiyana kuyambira 49mm mpaka 82mm. Ndi mphete ya anti-reflective fyuluta, zoseferazi zitha kugwiritsidwa ntchito mosavuta ndi magalasi ang'onoang'ono a cinema. Kusankha pakati pa mphamvu zosiyanasiyana kumalola ogwiritsa ntchito kusintha zomwe akufuna kutengera zinthu monga ma lens, kuyatsa, ndi kutalika kwapakati.

Zosefera zimabwera ndi kusankha kwa mphete zomaliza, kaya zachikhalidwe zakuda kapena golide wonyezimira, ngakhale galasi ndi zotsatira zake zimakhala zofanana pamatembenuzidwe onse awiri. Mitengo ya zosefera za Bloom Gold imachokera ku $87.50 US pazosefera za 49mm kufika pa $140 US pamitundu ya 82mm. Atha kugulidwa mwachindunji patsamba la Formatt-Hitech ku US ndi UK.

Ojambula mafilimu omwe akufuna kupititsa patsogolo maonekedwe ndi maonekedwe a zithunzi zawo tsopano akhoza kudalira zosefera za Bloom Gold kuti apereke yankho. Zopangidwa ndi chidwi mwatsatanetsatane ndikugwiritsa ntchito zida zapamwamba kwambiri, zosefera izi zimapereka kusinthika komanso kusinthasintha komwe amafunidwa ndi akatswiri pantchitoyo.

Sources:

- Erik Naso, Emmy wopambana mphotho DP wazaka zopitilira 20 pantchitoyi.

- Formatt-Hitech, wopanga zosefera za Bloom Gold.