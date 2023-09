Nyumba Yanthawi yayitali ya Paul Anka Ifika Pamsika $10 Miliyoni

Nyumba yabwino kwambiri ya ku Los Angeles yomwe ili ndi crooner wotchuka waku Canada Paul Anka tsopano ikugulitsidwa pamtengo wa $ 10 miliyoni. Ili m'malo a Sherwood Country Club ku Thousand Oaks, California, nyumbayi yokhala ndi masikweya 7,791 ili pamtunda wa maekala 6 okhala ndi zipata, ndikupereka malingaliro opatsa chidwi a clubhouse ndi mapiri ozungulira.

Malowa, olembedwa ndi a Mary Ann Scott a Beverly & Company ndi Team Nicki LaPorta ndi Karen Crystal ku Compass, amakumbatira moyo wa Sherwood ndi kuphatikiza kwake kwachuma komanso kukongola kwachilengedwe kwa nyanja yapafupi ndi mapiri a Santa Monica.

Wotamandidwa chifukwa cha nyimbo zake monga "Put Your Head on My Shoulder," "Diana," ndi "My Way" (yodziwika ndi Frank Sinatra), Paul Anka adagula nyumbayi yolimbikitsidwa ndi ku France mu 2007 ndi ndalama zosakwana $4 miliyoni. Ndi mawonekedwe ake otseguka, pansi pamiyala, denga lalitali, ndi zowunikira zowunikira, nyumbayo imakhala yokongola komanso kalembedwe.

Nyumbayi ili ndi malo ophikira omwe ali ndi chilumba chachikulu komanso malo am'mawa omwe ali ndi zenera. Ilinso ndi zipinda zingapo zolandirira alendo, ziwiri zomwe zimakhala ndi zolemba zagolide za Anka. Zitseko zaku France m'nyumba yonseyo zimapereka mwayi wolowera kuseri kwa nyumbayo, pomwe dziwe lopanda malire, malo ochezera angapo, ndi dzenje lozimitsa moto zimapanga malo akunja.

Nyumbayi ili ndi zipinda zinayi za en-suite, komanso mabafa awiri owonjezera. Chipinda chachikulu chimakhala ndi ofesi, chipinda chochezera, ndi bafa yokhala ndi bafa yonyowa. Kuphatikiza apo, nyumbayi ili ndi situdiyo yojambulira, chipinda chosungiramo vinyo, malo angapo aofesi, ndi chipinda cha billiards.

Kwa anthu okonda masewera olimbitsa thupi, pali malo ochitira masewera olimbitsa thupi okhala ndi mpweya omwe amakhala mugalasi lokhazikika, limodzi ndi bafa ndi shawa lakunja. Ndi zinthu zake zambiri komanso malo owoneka bwino, nyumbayi imakhala ndi moyo wapamwamba komanso wosangalatsa.

