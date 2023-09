Masewera a Indie Climbing "Pokhapokha" Achotsedwa Mwadzidzidzi kuchokera ku Steam Store

Masewera otchuka okwera indie, "Only Up," omwe adatsata kwambiri Twitch, achotsedwa mwadzidzidzi ku sitolo yamasewera a PC Stream. Wopanga masewerawa, yemwe amadziwika kuti Indiesolodev, adatchula miyezi yakupsinjika ngati chifukwa chomwe adachotsa.

Mu cholemba cha Steam patch chomwe chaphatikizidwa pamasewera omwe achotsedwa tsopano, Indiesolodev adalongosola kuti "Pokhapokha" inali gawo lawo loyamba pakupanga masewera, opangidwa kuti azitha kupanga komanso kuyesa luso lawo. Komabe, masewerawa adawavutitsa kwambiri m'miyeziyi. Iwo adawonetsa chikhumbo chawo choyika masewerawa kumbuyo kwawo ndikuganizira za moyo wawo.

Monga wophunzira wokonza masewera, Indiesolodev adanena kuti sakufunanso udindo wothandizira "Only Up" ndipo m'malo mwake akufuna kupuma kaye ndikupitiriza maphunziro awo. Ananenanso za mapulani awo opangira masewera awo otsatirawa, omwe angakhale ndi mtundu wosiyana, malo, ndi kuyang'ana kwambiri mafilimu.

Ngakhale adapanga yekha "Only Up," Indiesolodev akufuna kugwira ntchito ndi gulu pamasewera awo otsatira, omwe amatchedwa "Kith". Kuchotsedwa kwa "Only Up" kuchokera ku sitolo ya Steam kumasonyeza kutha kwa masewerawa kwa osewera.

"Pokhapo" idalandira ndemanga zabwino pa Steam kuyambira pomwe idatulutsidwa mu Meyi 2023, pomwe 71% ya owunika adalemba kuti ndi yabwino. Masewerawa adatsatira nkhani ya wachinyamata wina dzina lake Jackie, yemwe adakwera pamwamba pa dziko lapansi kuti athawe umphawi ndikuphunzira za iyemwini.

Ngakhale masewerawa adakopa mafani a crypto ndi maumboni ake a Goblintown NFTs, panalinso madandaulo okhudza kugwiritsa ntchito luso la NFT. Zikuoneka kuti kuchotsedwa kwa masewerowa kungakhale kolumikizidwa ndi kugwiritsa ntchito zinthu zomwe zili ndi copyright, kuphatikiza nyimbo zamakanema omwe alipo komanso masewera apakanema.

Ponseponse, kuchotsedwa kwadzidzidzi kwa "Pokhapokha" kuchokera ku sitolo ya Steam kwasiya mafani akukhumudwa, koma lingaliro la Indiesolodev loyika patsogolo moyo wawo ndikuyang'ana pa chitukuko cha masewera amtsogolo ndizomveka.

