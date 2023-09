Pokhapokha, Masewera a Viral pa Twitch, Ochokera ku Steam

Masewera otchuka a virus, Only Up, omwe adadziwika kwambiri pa Twitch nthawi yachilimwe, achotsedwa papulatifomu ya Steam. Wopanga masewerawa, omwe amadziwika kuti SCKR Games, adawonetsa kuti akufuna kuchoka pamasewerawa chifukwa chazovuta zomwe zidayambitsa.

Only Up adapeza otsatira ambiri pa Twitch ndikutenga kwake kwapadera pa nkhani ya Jack ndi Beanstalk. Masewerawa anali ndi nthano zanzeru komanso zovuta papulatifomu pomwe osewera amayesa kukwera zinthu zosiyanasiyana zoyandama komanso malo.

Ngakhale idachita bwino pa Twitch, Only Up adatsutsidwa chifukwa chophatikizira maumboni a NFT, kusakhalapo kwa mawonekedwe amasewera ngati ntchito yosungira, komanso milandu yogwiritsa ntchito zinthu zomwe zili ndi copyright kuchokera kwa wopanga wina. Mikangano iyi idapangitsa kuti masewerawa atsitsidwe kwakanthawi kuchokera ku Steam mu Julayi asanabwerere.

Muzosintha, wopanga yekhayo wa Only Up adavomereza zolakwa zawo ndikuwonetsa chikhumbo chofuna kuyiyika kumbuyo kwawo. Iwo anatchula kupsyinjika kwa masewerawa ndi kufunikira kwa mtendere wamaganizo ndi machiritso. Wopangayo akukonzekera kuima kaye ndikupitiliza maphunziro awo pomwe akugwira ntchito pamasewera awo otsatira, omwe amatchedwa Kith. Pulojekiti yatsopanoyi idzakhala ndi lingaliro losiyana, mtundu, ndi mawonekedwe, kuyang'ana pazithunzi za kanema. Wopanga mapulogalamuyo adawonetsanso chikhumbo chofuna kugwira ntchito ndi gulu laling'ono kuti apititse patsogolo luso lawo lopanga masewera.

Monga momwe adalengeza, Only Up sichikupezekanso kuti mugulidwe pa Steam. Komabe, omwe adagula kale masewerawa amatha kutsitsa ndikusewera. Ndi ndemanga pafupifupi 13,000, Only Up imakhala ndi mavoti abwino kwambiri.

