Palibe Foni 2 Simalandila Chilichonse OS 2.0.3 Firmware Update

The Nothing Phone 2, yomwe idakhazikitsidwa mu Julayi 2023, ikulandila pulogalamu yatsopano ya firmware yotchedwa Nothing OS 2.0.3. Kusintha uku kumabweretsa zosintha zingapo pa smartphone. Chimodzi mwazowonjezera zazikulu ndi widget yatsopano ya kampasi yomwe imapereka tsatanetsatane watsatanetsatane. Ogwiritsa awonanso UI yatsopano ya mthumba, yomwe imathandizira ogwiritsa ntchito.

Kuphatikiza apo, kusintha kwa firmware kumaphatikizapo kuthandizira kwa Zomato mu Glyph's Progress bar ndikuwongolera kugwirizana kwa OTG. Ogwiritsa ntchito amathanso kuyembekezera kusintha kwa Screen Recorder kujambula, kukhazikika kwa kulumikizana kwa Bluetooth, kukhazikika kwa NFC, ndi mayankho a haptic.

Kuphatikiza apo, kusinthidwa kwa Nothing OS 2.0.3 kumabwera ndi chigamba chachitetezo cha Ogasiti 2023 cha Android, kuwonetsetsa kuti chipangizochi chikhale chotetezeka. Palibe chomwe chadzipereka kupereka zaka zitatu zosintha za Android OS ndi zaka zinayi zachitetezo cha Nothing Phone 2.

Zosinthazi zili ndi kukula kwa phukusi la 130 MB ndipo zikuyenda kwa eni ake a Nothing Phone 2. Ogwiritsa ntchito amatha kuyang'ana pawokha zosinthazo popita ku Zikhazikiko> System> Kusintha Kwadongosolo pazida zawo.

Ndi Snapdragon 8+ Gen 1 SoC yake yamphamvu, Nothing Phone 2 idapangidwa kuti izipereka magwiridwe antchito abwino kwambiri. Foni yamakonoyi ilinso ndi makamera apawiri akumbuyo okhala ndi masensa awiri a 50-megapixel ndi mawonekedwe osinthidwa pang'ono a LED Glyph kuti azidziwitse kuchokera ku mapulogalamu angapo.

Kusintha kwa firmware kulipo pano ku India, monga kutsimikiziridwa ndi kulandila zosintha pagawo lowunikira. Palibe chomwe chikupitiliza kupititsa patsogolo luso la ogwiritsa ntchito ndikupereka zosintha zanthawi yake zamafoni ake.

