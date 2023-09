Mphekesera za Nintendo Switch 2: Next-Generation Console Yowonetsedwa Kuseri Kwa Zitseko Zotsekedwa

Mphekesera zokhudza Nintendo's next-m'badwo console, mosadziwika bwino kuti Nintendo Switch 2, zalimbikitsidwanso ndi malipoti aposachedwa. Kampaniyo ikuwoneka kuti idawonetsa kontrakitala pamisonkhano yachinsinsi ndi opanga masewera pamasewera a Gamescom 2023 ku Cologne, Germany. Magwero awululira kuti ma demo aukadaulo adawonetsedwa, ndikuwunikira zinthu monga chithandizo cha Nvidia DLSS ndi kutsatira ma ray.

Malipoti ochokera ku Eurogamer ndi VGC akutsimikizira mphekesera zam'mbuyomu kuti Nintendo akuwonetsa mwachinsinsi console yake yomwe ikubwera. Magwero onsewa akuwonetsa kuti mtundu wokwezedwa wa The Legend of Zelda: Breath of the Wild adawonetsedwa pazida za "Switch 2". Kuphatikiza apo, VGC imanena kuti opanga nawo adapatsidwanso chithunzithunzi chaukadaulo cha The Matrix Awakens Unreal Engine 5, chomwe chikuwonetsa kuti kachitidwe katsopano ka Nintendo kathandizira ukadaulo wa Nvidia's DLSS ndi kutsata ray.

Ngakhale zambiri zokhudzana ndi zomwe zikuwonetsedwa zikusoweka, VGC ikuwonetsa kuti kontrakitalayo isungabe mawonekedwe a Nintendo Switch. Ponena za tsiku lomasulidwa, Nintendo akukhulupirira kuti akuyang'ana kugwa kwa 2024, ngakhale pali zisonyezo kuti kampaniyo ikufuna kukhazikitsa kale.

Komabe, Nintendo sananenepo za mphekeserazi ndipo akuyembekezeka kukhala chete mpaka wovomerezeka atawululira. Komabe, malipoti awa adzetsa chisangalalo pakati pa mafani a kampani yokondedwa yamasewera, zomwe zikuwonetsa kuti Nintendo console yatsala pang'ono kufika.

