Nintendo Switch Successor Akuti Adawululidwa Kuseri Kwa Zitseko Zotsekedwa ku Gamescom 2023

Malinga ndi lipoti lochokera ku Eurogamer, wolowa m'malo mwa Nintendo Switch console adawonetsedwa kumbuyo kwa zitseko zotsekedwa ku Gamescom 2023. Ngakhale Eurogamer analibe mwayi woyesera okha, akukhulupirira kuti angapo opanga anzawo adapatsidwa. chithunzithunzi cha console mu mawonekedwe ena.

Chimodzi mwazinthu zazikulu za chiwonetserochi chinali "souped up" ya The Legend of Zelda: Breath of the Wild, yopangidwa makamaka kuti iwonetse mphamvu za mphekesera za Switch 2. kuwululidwa nthawi ino.

Njira iyi yogwiritsira ntchito mtundu wowongoleredwa wamasewera omwe alipo kuti awonetse magwiridwe antchito akuyenda bwino akukumbutsa njira ya Sony Interactive Entertainment yomwe idatsogolera kukhazikitsidwa kwa PlayStation 5, komwe adawonetsa nthawi yotsegula mwachangu mu Marvel's Spider-Man pa PlayStation 4.

Ngakhale mphekesera zokhudza wolowa m'malo wa Nintendo Switch, kampaniyo sinatsimikizirebe kukhalapo kwake kapena zinthu zilizonse zomwe zingayambitse, monga kuwongolera magwiridwe antchito, malingaliro a 4K, kapena kugwirizanitsa kumbuyo. Malipoti amakampani akuwonetsa kuti Nintendo akukonzekera chiwonetsero chachikulu, chapagulu mu 2024, koma pakadali pano, izi zikadali zongopeka.

Ngakhale zokambirana za Nintendo Switch nthawi zambiri zimazungulira kontrakitala mpaka kumapeto kwa moyo wake wanthawi zonse, Nintendo akupitilizabe kuchita bwino kwambiri ndi Switch. Malinga ndi Purezidenti wa Nintendo of America, Doug Bowser, kupambana kumeneku kumachokera ku kapangidwe kake kophatikizana kophatikizana komanso mndandanda wamphamvu wamasewera otchuka.

Poganizira kupambana kwa Nintendo Switch ndi maudindo omwe akubwera, monga Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros Wonder, Super Mario RPG, ndi masewera opanda dzina a Princess Peach, padakali zambiri zoti osewera azigwira ntchito ndi Kusintha koyambirira. .

Komabe, mituyi ikatulutsidwa, tsogolo la console limakhala losatsimikizika. Ngakhale kuti msonkhano wa zitseko zotsekedwa ku Gamescom 2023 ukusonyeza kuti Nintendo akukonzekera kusintha posachedwapa, mafunso akadali okhudza zomwe Nintendo console yotsatira idzakhudzire komanso ngati idzawoneka mu 2024. Pamene nthawi ikupita, zambiri zikuyembekezeka kuwonekera, ndikupereka chithunzi chomveka bwino cha mapulani a Nintendo amtsogolo.

Tanthauzo:

1. Eurogamer - tsamba lodziwika bwino la utolankhani wamasewera apakanema lomwe limadziwika kuti limafotokoza mozama komanso kusanthula makampani amasewera.

2. Gamescom - chiwonetsero chamalonda chapachaka chamasewera apakanema chomwe chimachitika ku Germany, chomwe chimadziwika chifukwa chakuwonetsa komanso kuwulula zamasewera ndi zotonthoza zomwe zikubwera.

3. PlayStation 5 - pulogalamu yaposachedwa yamasewera yotulutsidwa ndi Sony Interactive Entertainment, yopereka zithunzi zowongoka, kuchita mwachangu, ndi zatsopano poyerekeza ndi zomwe zidalipo, PlayStation 4.

4. Nthano ya Zelda: Breath of the Wild - masewera ochita masewera olimbitsa thupi opangidwa ndi kufalitsidwa ndi Nintendo, omwe amadziwika ndi kufufuza kwapadziko lonse komanso makina opanga masewera.

5. Marvel's Spider-Man - masewera otchuka kwambiri opangidwa ndi Insomniac Games ndipo ofalitsidwa ndi Sony Interactive Entertainment, akuwonetsa kuthekera kwa PlayStation 5 ndi nthawi zotsegula bwino.

6. Chisankho cha 4K - mawonekedwe owonetsera pafupifupi 3840 × 2160 pixels, opereka mwatsatanetsatane ndi kumveka bwino poyerekeza ndi malingaliro otsika.

7. Kugwirizana kumbuyo - kuthekera kwa masewera a masewera kusewera masewera kuchokera ku mibadwo yakale kapena nsanja.

8. Doug Bowser - pulezidenti wa Nintendo waku America, yemwe ali ndi udindo woyang'anira ntchito za kampani pamsika wa North America.

Sources:

-Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)