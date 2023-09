Chochitika Chachindunji cha Nintendo Chimamveka Kuti Chidzayambanso Mitu Yosangalatsa

Pali mphekesera zomwe zikufalikira kuti Nintendo azikhala ndi chochitika cha Nintendo Direct sabata ikubwerayi, ngakhale palibe chitsimikiziro chovomerezeka chomwe chapangidwa. Malingaliro akuwonetsa kuti mwambowu uwonetsa maudindo angapo a chipani choyamba, kuphatikiza Super Mario RPG, Detective Pikachu Returns, ndi WarioWare: Move It.

Komabe, chinthu chimodzi chomwe sichidzakambidwa pamwambowu ndi Kusintha 2 komwe kumayembekezeredwa, wolowa m'malo mwa cholumikizira chodziwika bwino. Ngakhale izi, kuseri kwazithunzi, zikuwoneka kuti Nintendo wakhala akugwira ntchito pazithunzi zowonetsera, zomwe adaziwonetsa kwa omanga pazochitika zaposachedwa za Gamescom.

Opezekapo adangoyang'ana pang'onopang'ono buku losinthidwa la The Legend of Zelda: Breath of the Wild, yokhala ndi zida zotsogola. Zodziwika bwino za hardware yatsopanoyi sizikudziwika.

Pakali pano, mitundu yonse ya Nintendo Switch yoyambirira imayendetsedwa ndi chipangizo cha Nvidia Tegra X1, chomwe chinatulutsidwa koyamba mu 2015. .

Chip cha Tegra X1 chimaonedwa kuti ndi chachikale, chimakhala ndi ma cores anayi a Cortex-A57 pa 1.02GHz ndi ma cores anayi a A53, pamodzi ndi GPU yochokera ku Maxwell yochokera ku GTX 900. Kuphatikiza apo, imaphatikizidwa ndi LPDDR4 RAM yakale, yopereka 4GB ya kukumbukira. Poyerekeza ndi tchipisi tamakono tamakono, chipangizo cha Tegra X1 chimagwera kumbuyo pakuchita.

Funso lomwe silinayankhidwe ndiloti Nintendo adagwirizananso ndi Nvidia pa Kusintha 2, kapena ngati asankha wopereka zida zina. Ndi nthawi yokha yomwe idzafotokozere.

Tsiku loti Nintendo Switch 2 liziyembekezeredwa kumapeto kwa 2024, ndikuwonetsa kuti zitha kuchitika izi zisanachitike. Tikayang'ana mmbuyo pa Kusintha koyambirira, idayambitsidwa koyamba ngati "NX" mu Marichi 2015, idalandira chilengezo chonse mu Okutobala 2016, ndipo pamapeto pake idatulutsidwa mu Marichi 2017.

