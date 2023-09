Usiku Pazipata za Gahena: Kupulumuka Koopsa FPS Tsopano Kukupezeka pa Console

By

Osewera a Console tsopano atha kukhala ndi chisangalalo chowopsa cha Night At the Gates of Hell, opangidwa ndi Puppet Combo ndi Black Eyed Priest. M'mbuyomu adatulutsidwa pa PC, masewerawa tsopano akupezeka pa PlayStation 4, PlayStation 5, ndi Nintendo Switch.

Kuwuziridwa ndi makanema aku zombie aku Italy opangidwa ndi Lucio Fulci ndi Bruno Mattei, komanso mbiri yanthawi ya PS1 komanso mawonekedwe a neon disco, Night At the Gates of Hell ndi Survival Horror FPS yomwe imamiza osewera m'dziko lapambuyo pa apocalyptic.

The protagonist, David, ndi munthu wabata yemwe posachedwapa mwamuna wake anamwalira ndipo amakhala m'nyumba yake ya m'mphepete mwa nyanja. Mwadzidzidzi, kuphulika kwa zombie kudakhudza mzinda wake, kukakamiza David kusiya moyo wake wamba ndikutenga zida zankhondo zankhondo za undead.

Kuti apulumuke ndikuwulula chowonadi kumbuyo kwa apocalypse, osewera ayenera kuthana ndi zovuta, kufunafuna chuma, ndikugwiritsa ntchito zida zosiyanasiyana kuti athetseretu Zombies mwanzeru. Mofanana ndi ntchito za Fulci, njira yokhayo yochepetsera zoopsazi ndikuwombera m'mutu.

Masewerawa amakupatsani mwayi wokayikitsa komanso wowopsa pomwe osewera akuyenda mumzinda womwe wawonongedwa, kukumana ndi opulumuka ena panjira. Mgwirizano ndi mgwirizano ndizofunikira kwambiri kuti tithane ndi zovutazo ndikuthawa molimba mtima.

Ngati ndinu osewera pa PC, Night At the Gates of Hell ikupezekabe pa Steam kuti musangalale ndimasewera.

Magwero: Chidole Combo, Black Eyed Priest

Tanthauzo:

- Survival Horror FPS: Mtundu wamasewera apakanema omwe amaphatikiza zinthu zowopsa ndi zowombera munthu woyamba, pomwe osewera amayenera kudutsa m'malo owopsa komanso owopsa pomwe akulimbana ndi adani.

- Lucio Fulci: Wotsogolera mafilimu waku Italy yemwe amadziwika ndi ntchito yake yamtundu wowopsa, makamaka makanema a zombie.

- Bruno Mattei: Woyang'anira makanema aku Italy yemwe amadziwika chifukwa cha zomwe adathandizira mu kanema wawayilesi waku Italy, kuphatikiza makanema a zombie.