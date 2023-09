Mapulogalamu aukazitape Olumikizidwa ndi Kampani ya Israeli NSO Imagwiritsa Ntchito Zolakwika Zazida za Apple, itero Citizen Lab

By

Gulu loyang'anira digito la Citizen Lab linanena kuti zapezedwa kwa mapulogalamu aukazitape omwe amalumikizidwa ndi kampani yaku Israeli ya NSO yomwe idagwiritsa ntchito zolakwika zomwe zidapezeka kumene mu zida za Apple. Cholakwikacho chinalola kunyengerera kwa ma iPhones omwe ali ndi mtundu waposachedwa wa iOS (16.6) popanda kuyanjana ndi wozunzidwayo. Citizen Lab idapeza umboni wa nkhanzazi poyang'ana chipangizo cha Apple cha wogwira ntchito kugulu la anthu aku Washington.

Citizen Lab, yochokera ku University of Toronto's Munk School of Global Affairs and Public Policy, idatsindika udindo wa mabungwe aboma pozindikira ziwawa zovuta kwambiri. A John Scott-Railton, wofufuza wamkulu ku Citizen Lab, adati, "Izi zikuwonetsa kuti mabungwe aboma akugwiranso ntchito ngati chenjezo loyambirira pazachiwembu chovuta kwambiri."

Kutsatira izi, Apple idatulutsa zosintha zatsopano pazida zake kuti zithetse zolakwika zomwe zidanenedwa ndi Citizen Lab. Kampaniyo sinapereke ndemanga zowonjezera pankhaniyi. Komabe, Citizen Lab idalimbikitsa ogula kuti asinthe zida zawo kuti adziteteze ku mapulogalamu aukazitape omwe angalowe.

NSO, kampani yaku Israeli yomwe ili kumbuyo kwa mapulogalamu aukazitape, yakhala ikuyang'aniridwa chifukwa chozunzidwa, kuphatikiza kuyang'anira akuluakulu aboma ndi atolankhani. Boma la US lidayimitsa NSO mu 2021 chifukwa chaziganizozi.

Ndikofunikira kuti anthu ndi mabungwe azikhala tcheru ndikusintha zida zawo mwachangu kuti atetezedwe ku ziwopsezo zomwe zingachitike pa intaneti.

Tanthauzo:

- Mapulogalamu aukazitape: Malware omwe amagwiritsidwa ntchito kuti akazonde kapena kusonkhanitsa zidziwitso kuchokera pachida kapena netiweki popanda chilolezo cha wogwiritsa ntchito.

- Zolakwika: Kufooka kapena kusatetezeka kwa mapulogalamu kapena zida zomwe zitha kugwiritsidwa ntchito ndi omwe akuukira pa intaneti.

- Mabungwe apachiweniweni: Amatanthawuza zomwe zikuchitika kunja kwa boma, malonda, kapena mabanja. Zimaphatikizapo mabungwe ndi anthu omwe amalimbikitsa nkhani za chikhalidwe cha anthu komanso kulimbikitsa demokalase ndi ufulu wa anthu.

Sources:

