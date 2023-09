Cholakwika Chatsopano Chopezeka mu Zida za Apple Zogwiritsidwa Ntchito ndi NSO Spyware

By

Ofufuza ku Citizen Lab, gulu loyang'anira digito, apeza ntchito yaukazitape yolumikizidwa ndi kampani yaku Israeli ya NSO. Izi zidayang'ana zolakwika zomwe zidapezeka posachedwa pazida za Apple. Pounika chipangizo cha Apple cha wogwira ntchito m'gulu la anthu omwe amakhala ku Washington, Citizen Lab idapeza kuti cholakwikacho chidagwiritsidwa ntchito kuti chidachi chilowetsedwe ndi mapulogalamu aukazitape a NSO's Pegasus.

A Bill Marczak, wofufuza wamkulu ku Citizen Lab, adati adachita izi ndi mapulogalamu aukazitape a NSO Gulu la Pegasus ndi chidaliro chachikulu. Malingaliro awo amatengera zazamalamulo zomwe zapezedwa kuchokera ku chipangizo chomwe akuchifuna. A Marczak adanenanso kuti wowukirayo mwina adalakwitsa panthawi yoyika, zomwe zidalola Citizen Lab kuzindikira kazitape.

Citizen Lab idadziwitsa Apple za zomwe zapezeka, ndipo kampaniyo idatsimikiza kuti kugwiritsa ntchito chitetezo chapamwamba chotchedwa "Lockdown Mode" pazida za Apple kumatha kuletsa kuukira kumeneku. A John Scott-Railton, wofufuza wina wamkulu ku Citizen Lab, akukhulupirira kuti chochitikachi chikuwonetsa kufunikira kwa mabungwe aboma ngati njira yochenjeza koyambirira kwa ziwawa zovuta.

Cholakwika, chomwe chidagwiritsidwa ntchito ndi mapulogalamu aukazitape, chidalola ma iPhones omwe ali ndi mtundu waposachedwa wa iOS (16.6) kuti asokonezedwe popanda kuyanjana ndi wozunzidwayo. Komabe, Apple yathana ndi chiwopsezochi potulutsa zosintha zatsopano pazida zake. Pambuyo pofufuza zolakwika zomwe Citizen Lab idanena, Apple idapereka zosintha zofunikira kuti ziteteze ogwiritsa ntchito ake kuti asagwiritse ntchito.

Chochitikachi chikugogomezera kuyesetsa kwamagulu owonera digito ndi makampani aukadaulo pankhondo yosalekeza yolimbana ndi ziwopsezo za cyber. Ndi chikumbutso cha kufunikira kosintha zida zathu pafupipafupi ndikugwiritsa ntchito zida zachitetezo kuti tichepetse zoopsa zomwe zingachitike.

Tanthauzo:

- Mapulogalamu aukazitape: pulogalamu yoyipa yomwe idapangidwa kuti ipeze zambiri kuchokera pazida popanda wogwiritsa kudziwa kapena kuvomereza.

- NSO Gulu: kampani yaku Israeli yoteteza cybersecurity yomwe imadziwika kuti ikupanga ndikugulitsa ukadaulo wowunikira maboma ndi mabungwe azamalamulo.

Sources:

- Citizen Lab: gulu loyang'anira digito lomwe lili ku University of Toronto's Munk School of Global Affairs and Public Policy.

- Apple: kampani yaukadaulo yapadziko lonse lapansi yomwe imadziwika ndi ogula zamagetsi, mapulogalamu, ndi ntchito zapaintaneti.

(Zindikirani: Zolemba zoyambirira zinalibe ma URL aliwonse, choncho sanatchulidwe muchidulechi.)