Mortal Kombat 1 Kukhazikitsa Sabata Ino: Kodi Mungagwiritse Ntchito Chinyengo cha New Zealand?

Mortal Kombat 1, kuyambiranso kofewa komwe kukuyembekezeredwa kwambiri kwa franchise yomenyera nkhondo, ikhazikitsidwa pa Seputembara 14 kudzera mu Premium Edition. Komabe, pali chinyengo chomwe osewera angagwiritse ntchito kuti azitha kusewera masewerawa kale, omwe amadziwika kuti New Zealand trick.

Kwa zaka zambiri, chinyengo cha New Zealand chakhala chodziwika bwino chomwe chimalola osewera kuti azitha kupeza masewera tsiku lawo lomasulidwa lisanakwane. Chinyengochi chimatengera mwayi pakusiyana kwanthawi yapakati pa New Zealand ndi madera ena. Chifukwa cha kusiyana kumeneku, masewera nthawi zina amayambika ku New Zealand pafupifupi tsiku lathunthu kuposa ku North America.

Kuti agwiritse ntchito chinyengo cha New Zealand, osewera akuyenera kusintha nthawi pamasewera awo kuti agwirizane ndi nthawi ya New Zealand. Ponyengerera kuti console iganize kuti ili ku New Zealand, osewera amatha kutsegula masewerawa kale, ngakhale atakhala kudziko lina. Chinyengo ichi chimagwira ntchito pa nsanja za Xbox ndi Steam.

Komabe, chinyengo cha New Zealand sichingagwire ntchito kwa Early Access Release of Mortal Kombat 1. Masewerawa akhazikitsidwa nthawi imodzi padziko lonse lapansi, zomwe zimapangitsa kuti zikhale zosatheka kusewera kale pogwiritsa ntchito njirayi. Ngati mukufuna kudziwa nthawi yeniyeni yotulutsa m'dera lanu, yang'anani komwe akuchokera kuti mudziwe zambiri.

Komabe, pamasewera oyambira, omwe ayambika pakati pausiku pa Seputembara 19, chinyengo cha New Zealand chitha kugwiritsidwa ntchito. Izi zikutanthauza kuti Mortal Kombat 1 itsegula ku New Zealand kale kuposa madera ena.

Ndikofunika kudziwa kuti eni ake a PlayStation amatha kukumana ndi zovuta mukamagwiritsa ntchito chinyengo cha New Zealand. Popeza maakaunti a PlayStation amatchulidwira dera, osewera angafunike kupanga akaunti ya New Zealand ndikugula masewerawa m'malo ogulitsira am'deralo kuti azisewera kale.

Mortal Kombat 1 ipezeka pa PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, ndi PC kudzera pa Steam ndi Epic Games Store. Ngati mukuyang'ana maupangiri ndi zambiri pamasewerawa, onetsetsani kuti mwayang'ana MK1 Game Hub.

