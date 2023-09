Njira ya Microsoft Yothetsera Mavuto a Mpikisano: Kufufuza Kusanachitike ndi Kupanga Kuvomereza

By

Microsoft yakhala ikuchitapo kanthu pothana ndi zovuta za mpikisano popereka zotsatsa kwa oyang'anira kafukufuku asanachuluke. Ngakhale Google ndi Amazon akukumana ndi nkhondo zamalamulo, Microsoft yakhala ikuyesera njira ina kuti isatsogolere zomwe zingachitike.

Posachedwa, Microsoft idayesa kuyambitsa kafukufuku wa European Commission mu pulogalamu yake yolumikizana ndi Teams polengeza kuti ilekanitsa ntchitoyi ndi ma Office ake ena ku EU. Kuphatikiza apo, pofuna kuvomerezedwa kuti apeze $ 75 biliyoni ya Activision Blizzard, Microsoft idapereka kugulitsa ufulu wake wotsatsira masewera kunja kwa EU ku Ubisoft. Izi zidali ndi cholinga chothana ndi nkhawa zokhuza kulamulira kwachuma pamsika wamasewera amtambo.

Kampaniyo yakhala ikugwiranso ntchito kuti ithetse mavuto okhudzana ndi machitidwe ake a mtambo. Makasitomala awonetsa kusakondwa ndi kusintha kwa ziphaso za Microsoft, zomwe akuti zimawakakamiza kuti agule zomwe kampaniyo imachita pamtambo m'malo mosankha omwe akupikisana nawo ngati Amazon kapena Google.

Zopereka mwaufulu za Microsoft zalandira zosintha zosiyanasiyana. Ngakhale ena amawawona ngati njira zabwino zothetsera mavuto ampikisano koyambirira, opikisana nawo amatsutsa kampaniyo popereka njira zochepetsera komanso kugwiritsa ntchito njira zolakwika. Otsutsa amanena kuti Microsoft imangochita pamene zowonongeka zachitika kale, komanso kuti zovomerezeka zake zimapangidwira kuti zisokoneze chidwi chambiri.

Mwachitsanzo, kuperekedwa kwa Microsoft kugulitsa ufulu wake wotsatsira mitambo kumasewera kumawoneka kuti kusinthira mphamvu zopanga zisankho zamtsogolo ku Ubisoft. Komabe, izi sizilepheretsa Microsoft kulowa mumsika wamasewera amtambo kapena kupindula monga wogulitsa masewera amtambo omwe amagulitsidwa kudzera ku Ubisoft, zomwe zimatsogolera otsutsa kukayikira zotsatira zake.

Mosiyana ndi izi, lingaliro la Microsoft lochotsa Matimu kuchokera ku maofesi a Office ku EU lawonedwa mochedwa, popeza kuwonongeka kwachitika kale, pomwe anthu opitilira 300 miliyoni amagwiritsa ntchito Matimu pamwezi. Komabe, zomwe kampaniyo ikuchita zingathandize kuchepetsa kukakamizidwa kwa European Commission, pomwe olamulira ena apadziko lonse lapansi athanso kufunanso kuvomereza kofananako.

Ngakhale Microsoft yakwanitsa kupeŵa kuyang'ana koyang'anira posachedwapa, nkhawa za machitidwe ake operekera ziphaso zamtambo zimakhala zovuta kwambiri. Kafukufuku wopangidwa ndi CISPE, gulu la European cloud computing industry, akusonyeza kuti Microsoft yapeza mabiliyoni a madola kudzera mu chilolezo chake. Olamulira, kuphatikiza European Commission, US Federal Trade Commission, ndi UK Competition and Markets Authority, ayamba kufufuza nkhaniyi.

Njira yokhazikika ya Microsoft pothana ndi zovuta za mpikisano zikuwonetsa kuyesa kwake kukhala patsogolo pa zomwe zingachitike. Komabe, zovuta zomwe zimadza chifukwa cha malayisensi amtambo, zomwe zimakhudza bizinesi yake yayikulu, sizingathetsedwe mosavuta.

