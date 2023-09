Sheldon Menery, Mlengi wa Matsenga: Mndandanda wa Mtsogoleri Wosonkhanitsa, Wapita

By

Sheldon Menery, mlengi wa Commander, sewero lodziwika kwambiri pamasewera amakadi amalonda Magic: The Gathering, wamwalira pambuyo pa zaka zisanu ndi ziwiri zankhondo ndi khansa. Mkazi wa Menery, Gretchyn Melde, adalengeza zakufa kwake mwamtendere pa Facebook, zomwe zidatsatiridwa ndi kutsanulidwa kwachisoni kuchokera kugulu lamasewera a tebulo.

Commander ndi mtundu wamatsenga wamasewera ambiri omwe amalola osewera atatu kapena kupitilira apo kuti atenge nawo gawo ndi makadi 100 apadera komanso mtsogoleri m'modzi. Poyambirira adapangidwa ngati masewera a osewera awiri, Commander amapereka mawonekedwe osavuta amasewera ndipo amalimbikitsa kuwonetsa luso. Menery mwiniwake anali ndi siginecha yotchedwa "Munachita Izi Kwa Inu Nokha," yomwe idagwiritsa ntchito makhadi a adani ngati zida zowatsutsa.

Mtundu wa Commander unakula kuchokera ku mtundu wa Elder Dragon Highlander (EDH), womwe Menery anakumana nawo panthawi yomwe anali usilikali. Monga woweruza wamkulu pa Magic Pro Tour, Menery adagwira ntchito yofunikira kwambiri pakuyenga ndi kukulitsa kusiyana kwa EDH, potsirizira pake anakhazikitsa bungwe lolamulira la mawonekedwe, lotchedwa Commander Rules Committee. Bungwe lodziperekali, mogwirizana ndi Wizards of the Coast, wofalitsa Magic: The Gathering, amapereka malangizo okhudza kusintha kwa malamulo, makadi oletsedwa, ndi makadi atsopano a mtundu wa Commander.

Menery adawona Mtsogoleri ngati nthawi yopumira ku Matsenga ampikisano ndipo adagogomezera kuthekera kwake kogawana ndikusangalala ndi abwenzi. Zopereka zake ku Magic zidapitilira mawonekedwe a Commander. Adathandizira kwambiri pakupanga pulogalamu ya oweruza ndipo adakhala ngati woweruza wampikisano wa 5 wamatsenga. Menery analinso wolemba komanso wopanga zinthu zambiri, akugawana luso lake kudzera muzolemba, makanema, ndi ma podcasts.

Wizards of the Coast adawonetsa chisoni chawo chachikulu pakutayika kwa Sheldon Menery ndipo adazindikira zomwe adachita pagulu la Magic. Iwo adayamika Menery ngati trailblazer, wolimbikitsa, komanso membala wolemekezeka wa gulu la Magic: The Gathering. Amasiya cholowa chosatha kudzera mu ntchito yake pamtundu wa Commander komanso kudzipereka kwake pakupanga masewerawa kukhala olandirika komanso osangalatsa kwa osewera amitundu yonse.

Zokhudza Sheldon Menery pagulu la Matsenga sizinganyalanyazidwe. Adzakumbukiridwa chifukwa cha kukoma mtima kwake, kuwolowa manja, komanso kukonda masewerawa. Kutayika kwake kumamveka kwambiri ndi omwe amamudziwa, ndipo cholowa chake chidzakhalapo kudzera mwa osewera osawerengeka.

Zochokera: Facebook, Polygon