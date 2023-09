Kerala Ikufuna Kuwerenga Kwa digito Kwathunthu

Kerala, dziko loyamba ku India kuti azitha kulemba ndi kuwerenga, tsopano akuyang'ana kwambiri kukwanitsa kuwerenga ndi kulemba kwathunthu, akutero nduna ya zamaphunziro V. Sivankutty. Polankhula pamwambo wa Boma wokumbukira Tsiku la Kuwerenga ndi Kuwerenga Padziko Lonse, Sivankutty adawonetsa kufunikira kwa luso laukadaulo pakupita patsogolo kwaukadaulo kwamasiku ano. Ananenanso kuti gawo la maphunziro lapititsa patsogolo zopindulitsa zomwe zapeza pakuphunzitsa kuwerenga, koma kuwerenga kwa digito kwakhala kofunikira kuti anthu achite bwino masiku ano.

Boma lapanga ma projekiti angapo kudzera ku State Literacy Mission Authority kuti apititse patsogolo luso la kuwerenga pa digito. Gawo loyambirira la pulojekiti yonse yophunzirira kuwerengera ndi kuwerenga kwa digito cholinga chake ndi kukweza milingo ya luso la ophunzira ochokera m'magulu Okhazikika ndi Mafuko Okonzedwa m'maboma asanu ndi atatu. Pothana ndi kusiyana pakati pa maphunziro ndi chikhalidwe ndi chikhalidwe cha amayi m'madera oponderezedwawa, polojekitiyi ikuyembekeza kupatsa mphamvu anthu ndi kuthetsa kusiyana kwa digito.

Mkulu wa State Council of Educational Research and Training (SCERT) a Jayaprakash RK ndi omwe adatsogolera ntchitoyi, zomwe zikuwonetsa kudzipereka kwa boma pakulimbikitsa luso la kuwerenga ndi kulemba pakompyuta. Enanso okamba nkhani zazikulu pamwambowo anali mkulu wa polojekiti ya Samagra Shiksha Kerala State Supriya AR, mkulu wa State Institute of Educational Technology (SIET) Kerala mkulu B. Aburaj, State Council for Open and Lifelong Education (SCOLE) Kerala wachiwiri kwa wapampando P. Pramod, ndi Boma Literacy Mission Authority Director AG Oleena.

Poyang'ana kwambiri kuwerengera kwa digito, Kerala ikuchitapo kanthu kuti apange gulu lophatikizana komanso lamphamvu. Kudzera m'zinthu izi, boma likufuna kupatsa nzika zake maluso ofunikira kuti agwiritse ntchito mwayi woperekedwa ndi nthawi ya digito, kupititsa patsogolo maphunziro, ndi chitukuko cha chikhalidwe cha anthu.

Sources:

- Unduna wa Zamaphunziro, Kerala

- State Literacy Mission Authority