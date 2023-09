Ma Hackers Othandizidwa ndi Boma Amaphwanya bungwe la US Aeronautical Organisation

Chidule: Malangizo ogwirizana a CISA, FBI, ndi USCYBERCOM akuwonetsa kuti magulu ozembera maboma aphwanya bungwe lazamlengalenga la US pogwiritsa ntchito ziwopsezo zomwe zimayang'ana zowopsa ku Zoho ndi Fortinet. Ngakhale kuti omwe akuwukirawo sanadziwike, akugwirizana ndi zomwe Iran ikuchita. Obera adapeza mwayi wolumikizana ndi netiweki ya bungweli kudzera pachiwopsezo cha Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus ndi firewall ya Fortinet. Malangizowa akuchenjeza kuti magulu owopsawa nthawi zambiri amayang'ana zovuta pazida zomwe sizinatumizidwe ndipo akangolowa pamanetiweki, azilimbikira pazida zomwe zabedwa. Oteteza ma netiweki amalangizidwa kuti agwiritse ntchito njira zochepetsera komanso njira zabwino zotetezera chitetezo chawo. Kuphwanya uku kukutsatira machenjezo am'mbuyomu ochokera ku CISA okhudza chiwopsezo chomwe sichinachitike muzochitika za ManageEngine komanso kugwiritsa ntchito zolakwika za Zoho ndi magulu othandizidwa ndi boma. Chiwopsezo cha Fortinet, CVE-2022-42475, chidagwiritsidwanso ntchito pakuwukira kwamasiku ziro motsutsana ndi mabungwe aboma. Fortinet idawulula kuti zolipira zina zoyipa zidatsitsidwa pazida zomwe zidasokonekera panthawi yakuukira.

Tanthauzo:

- CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, bungwe la boma la US.

- FBI: Federal Bureau of Investigation, intelligence yakunyumba ndi chitetezo ku United States.

- USCYBERCOM: United States Cyber ​​​​Command, mtsogoleri wankhondo yemwe amayang'anira ntchito zankhondo zaku US pa intaneti.

- Zoho ManageEngine ServiceDesk Plus: Pulogalamu yothandizira ndi kasamalidwe kazinthu yopangidwa ndi Zoho Corporation.

- Fortinet: Bungwe lamayiko osiyanasiyana lomwe limapanga ndikugulitsa mayankho achitetezo pa intaneti, kuphatikiza zozimitsa moto ndi ma VPN.

- CVE: Zowopsa Zodziwika ndi Zowonekera, mndandanda wazowopsa zachitetezo cha cybersecurity.

Sources:

- CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency

- FBI: Federal Bureau of Investigation

-USCYBERCOM: United States Cyber ​​​​Command

- Zoho Corporation

– Fortinet