Apple Iwulula iPhone 15: Zinthu, Mitengo, ndi Tsiku Lotulutsa

Apple yatulutsa posachedwa mtundu wake wa iPhone 15 womwe ukuyembekezeredwa kwambiri pamwambo wapadera ku Steve Jobs Theatre ku Cupertino, California. Mitundu yatsopano ya iPhone 15 ikhazikitsidwa ku Aotearoa (New Zealand) pa Seputembara 22, mitengo yoyambira pa NZ$1649 ya mtundu wamba, NZ$2099 ya Pro, ndi $2499 ya Pro Max.

Pamwambowu, Apple idawululanso mitundu yaposachedwa ya Apple Watch, yomwe ili ndi mawonekedwe atsopano owongolera. Ndi mbali iyi, ogwiritsa ntchito amatha kugwira ntchito zosiyanasiyana pogogoda chala chawo chachikulu ndi chala chakutsogolo.

Chosangalatsa ndichakuti, mtundu wa iPhone 15 udakhazikitsidwa ndi mitengo yofanana ndi mtundu wakale wa iPhone 14 ku US. Komabe, ku New Zealand, maziko a iPhone 15 ali pamtengo wa NZ$50 kuposa iPhone 14. Mtengo wotsegulira wa iPhone 15 Pro ndi NZ$100 kuposa iPhone 14 Pro, ndipo mitundu yatsopano ya Plus ndi Pro Max yawona kuwonjezeka kwamitengo. ya NZ$300 poyerekeza ndi mitundu ya chaka chatha.

Chimodzi mwazinthu zodziwika bwino zamtundu wa iPhone 15 ndikuyambitsa madoko a USB-C kuti azilipira. Kusunthaku kumabwera pambuyo poti European Union idapereka malamulo oti zida zonse zing'onozing'ono, kuphatikizapo mafoni a m'manja, zigwiritse ntchito USB-C yolipiritsa pofika chaka cha 2024. Ndi kusintha kumeneku, chingwe chomwecho chomwe chimalipira ma iPhones chingathenso kulipira mafoni ambiri amakono a Android ndi zipangizo zina. Kuphatikiza apo, imalola kulipiritsa m'mbuyo, kutanthauza kuti ogwiritsa ntchito amatha kubwezanso zida ngati ma AirPods awo mwachindunji kuchokera ku iPhone yawo.

Pankhani ya mitundu, mitundu ya iPhone 15 ndi Plus ipezeka mu pinki, yachikasu, yabuluu, yobiriwira, ndi yakuda. Mitundu ya iPhone 15 Pro ndi Pro Max imapereka zosankha zakuda, zoyera, zabuluu komanso zachilengedwe za titaniyamu. Komabe, mosiyana ndi mafoni ena ofananira a Android, mitundu yofananira ya iPhone 15 sakhala ndi chiwonetsero chanthawi zonse kapena chiwonetsero cha 120Hz.

Mitundu ya iPhone 15 Pro imabwera ndi kesi yopepuka komanso yolimba ya titaniyamu, m'malo mwa chitsulo chosapanga dzimbiri chomwe chimagwiritsidwa ntchito m'mitundu yam'mbuyomu. Kuphatikiza apo, chosinthira chosalankhula kumbali ya foni chasinthidwa ndi batani lothandizira.

Ponseponse, mtundu wa iPhone 15 umapereka zatsopano, mitengo yokwera yamitundu ina, komanso kusavuta kwa USB-C kulipiritsa. Ndi mawonekedwe awo ochititsa chidwi komanso mapangidwe osinthidwa, ma iPhones atsopanowa ndiwotsimikizika kuti akopa chidwi cha okonda Apple komanso okonda ukadaulo chimodzimodzi.

