IMF ndi Banki Yadziko Lonse Adzipereka Kuthana ndi Kusintha kwa Nyengo, Chiwopsezo cha Ngongole, ndi Kusintha kwa Digital

M'mawu osowa kwambiri, International Monetary Fund (IMF) ndi World Bank alonjeza kuwonjezera mgwirizano wawo pothana ndi zovuta zapadziko lonse lapansi monga kusintha kwanyengo, kusatetezeka kwa ngongole, komanso kusintha kwa digito kwamayiko. Mabungwe awiriwa amazindikira mavuto omwe akuchulukirachulukira omwe akukumana nawo pazachuma chapadziko lonse lapansi, kuphatikiza kuwonjezereka kwa masoka anyengo, kuchepa kwa kukula, ndi kugawikana kwa dziko, ndipo amakhulupirira kuti pogwira ntchito limodzi, atha kuthandizira kwambiri.

Idakhazikitsidwa mu 1944 pamsonkhano ku Bretton Woods, New Hampshire, IMF ndi Banki Yadziko Lonse ali okhazikika ndi umembala wawo wapadziko lonse lapansi komanso ukatswiri wawo wothandizira mayiko kuthana ndi zovutazi moyenera. Purezidenti watsopano wa Banki Yadziko Lonse, Ajay Banga, apita ku msonkhano wake woyamba wa G20 ndipo ali ndi udindo wowonjezera zomwe wobwereketsayo angachite kuti athane ndi kusintha kwanyengo, miliri, kufooka, ndi zovuta zina zapadziko lonse lapansi motsatira ntchito yawo yolimbana ndi umphawi.

Purezidenti wa US a Joe Biden akufuna kuyang'ana kwambiri pakusintha Banki Yadziko Lonse ndi mabungwe ena obwereketsa chitukuko chamayiko osiyanasiyana pamsonkhano wa G20. US ikuwona mabungwewa ngati zotsutsana zofunika pakubwereketsa ku China. Pofuna kuthana ndi kusintha kwanyengo, IMF ndi Banki Yadziko Lonse akukonzekera kugwirira ntchito limodzi "mwadongosolo komanso lokhazikika." Izi zikuphatikiza kukhazikitsa misonkhano yanthawi zonse ya Bank-Fund Climate Advisory Group pakatha miyezi iwiri iliyonse kuti akambirane zochitika zokhudzana ndi nyengo pama projekiti akuluakulu. Bungwe la IMF's Resilience and Sustainability Trust, lomwe limapereka ndalama zothandizira kuthana ndi nyengo komanso kusintha kwanyengo kupita kumayiko omwe ali ndi chuma chapakati, lidzagwiritsidwanso ntchito.

Kuphatikiza apo, mabungwe awiriwa agwira ntchito yophatikiza malingaliro anyengo muzoyeserera zawo pakubweza ngongole zamayiko omwe ali ndi ndalama zochepa. Akhala akugwira ntchito limodzi ndi ngongole yokhazikika, kulimbikitsa njira zokonzanso bwino, ndipo adakhazikitsa ngongole yokhazikika chaka chatha kuti akhazikitse malingaliro okonzanso ndikufulumizitsa kubweza ngongole.

Kuphatikiza apo, IMF ndi Banki Yadziko Lonse zithandizana kuthandiza mayiko pakusintha kwa digito. Izi ziphatikiza kulumikiza nzika ku ntchito zapaintaneti ndikuchepetsa zolepheretsa kuphatikizidwa kwa digito. Kuyesetsa kwawo limodzi kudzathandiza mayiko kukulitsa luso la kusonkhanitsa ndalama ndi njira zowonongera ndalama ndikugwiritsa ntchito mapindu a matekinoloje atsopano a digito pomwe akuwongolera zoopsa zomwe zingachitike.

Pomaliza, IMF ndi Banki Yadziko Lonse achitapo kanthu podzipereka kuthana ndi kusintha kwanyengo, kusokonekera kwa ngongole, komanso kusintha kwa digito kwamayiko. Njira yawo yogwirira ntchito ikufuna kupereka chithandizo chofunikira kumayiko pothana ndi zovutazi komanso kulimbikitsa kukula kwachuma kosatha.

