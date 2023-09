Huawei's Mate 60 Pro Smartphone Ikuwonetsa Kuthekera Kwa Domestic Tech ku China

Huawei Technologies Co yatenga gawo lalikulu powonetsa kupita patsogolo kwa China pakukulitsa luso lake laukadaulo wapanyumba ndi mtundu wake waposachedwa wa smartphone, Mate 60 Pro. Foni yamakonoyi imakhala ndi gawo lalikulu la zigawo zopangidwa ndi China, kuphatikizapo purosesa yake ya Kirin yopangidwa ndi China.

Kuwunika kwa teardown komwe TechInsights kwa Bloomberg kukuwonetsa kuti Huawei adapeza zinthu zingapo kuchokera kumakampani aku China. Mate 60 Pro imaphatikizanso gawo lakutsogolo la wayilesi yochokera ku Beijing OnMicro Electronics Co., modemu yolumikizirana satellite yochokera ku Hwa Create Co., ndi RF transceiver yochokera ku Guangzhou Runxin Information Technology Co. SK Hynix Inc. zindikirani gawo lakunja mpaka pano.

Kudalira kwa ogulitsa zinthu zapakhomo pazida zaukadaulo ndikochita bwino kwambiri kwa Huawei, chifukwa cha zovuta zomwe adakumana nazo atachotsedwa pamsika chifukwa cha tchipisi tambiri komanso kupanga tchipisi ndi zilango zaku US mu 2020. Kampaniyi idadalira kale ogulitsa aku America tchipisi tofunikira zolumikizirana. ndipo amayenera kufunafuna njira zina zopangira mapurosesa ake ndi tchipisi opanda zingwe.

Ngakhale zovuta izi, Huawei adakwanitsa kupanga foni yamakono yokhala ndi zida zopangidwa makamaka ndi China, kuwonetsa kuthekera kwake koyendetsa ukadaulo waukadaulo. Mayendedwe opanda zingwe a Mate 60 Pro ali ofanana ndi zida za 5G, ndipo chipangizocho sichikuwonetsa kukhetsa kwa batri kwachilendo.

Komabe, mafunso akadali okhudzana ndi kuchuluka kwa kupanga ndi mtengo wazinthuzi. Huawei akuyenera kupikisana ndi osewera okhazikika ngati Apple ndi Samsung, omwe mafoni awo amagwiritsa ntchito tchipisi tosachepera mibadwo iwiri patsogolo pa zomwe Huawei apereka. Komabe, kutulutsidwa kwa Mate 60 Pro popanda tsatanetsatane kwakondweretsedwa ndi atolankhani aboma ngati umboni wakuti zoyesayesa za US zoletsa China kupeza ukadaulo wapamwamba zalephera.

Kupambana kwa Mate 60 Pro kumatha kukhala ndi tanthauzo lalikulu kwa Huawei ndi msika wa smartphone waku China. Ofufuza akuyerekeza kuti ngati Huawei agulitsa mayunitsi 5 miliyoni, atha kupha 38% ya malonda a iPhone ku China. Komabe, zoletsa zapaintaneti komanso zokolola zochepa zimadzetsa kukayikira za kuthekera kwa Huawei kukwaniritsa zomwe akufuna.

Pomwe Huawei akupitilizabe kupita patsogolo ndi luso lake laukadaulo wapanyumba, zikuyenera kuwoneka momwe US ​​ingayankhire. Woimira Michael McCaul adanenanso kuti ogulitsa a Huawei, monga Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), akhoza kuphwanya zilango za US. Zotsatira zazomwezi zitha kukhala ndi tanthauzo lalikulu kwa Huawei komanso makampani apadziko lonse lapansi.

Zochokera: Bloomberg News, TechInsights