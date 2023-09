Momwe Mungasewere Starfield pa Xbox One ndi Mobile

By

Ngati mukufuna kusewera Starfield koma mulibe Xbox Series X/S kapena PC yamphamvu, musadandaule! Mutha kusewera masewerawa pa Xbox One kapena foni yam'manja.

Kodi Starfield pa Xbox Cloud Gaming?

Inde, Starfield ikupezeka pa Xbox Cloud Gaming. Izi zikutanthauza kuti mutha kusewera masewerawa pazida zilizonse zomwe zimathandizira Xbox Cloud Gaming, kuphatikiza Xbox One yanu kapena foni yam'manja. Komabe, dziwani kuti pangakhale zolepheretsa zikafika pakusewera masewera. Mutha kukumana ndi kuchedwa, mawonekedwe osawoneka bwino, zinthu zakale, komanso mawu osamveka bwino ngati intaneti yanu ilibe mphamvu komanso yokhazikika mokwanira. Koma ngati simunakhalepo ndi vuto lililonse ndi Xbox Cloud Gaming m'mbuyomu, kugwiritsa ntchito ntchito yosinthira kusewera Starfield ndi njira yabwino.

Ngati mukufunadi kusewera Starfield pa Xbox Series X koma mulibe nthawi yoyiyika, mutha kuyiseweranso kudzera pamtambo.

Momwe Mungasewere Starfield pa Xbox One

Kuti musewere Starfield pa Xbox One, mutha kuyiyendetsa kudzera pa Xbox Cloud Gaming pogwiritsa ntchito Xbox Game Pass Ultimate yolembetsa. Ingotsegulani Xbox One yanu, pitani ku Game Pass, ndikupeza Starfield. Mukapeza masewerawa, dinani "Play" kuti muyambe kusonkhana. Palibe chifukwa choyika masewerawa!

Komabe, kumbukirani kuti masewera akukhamukira amagwiritsa ntchito deta yambiri ndi bandwidth. Chifukwa chake, onetsetsani kuti mulibe kapu ya data pa intaneti yanu.

Momwe Mungasewere Starfield pa Mobile

Kuti musewere Starfield pa foni yanu yam'manja, muyenera kukhazikitsa Xbox Game Pass App kuchokera ku Google Play Store (ya Android) kapena Apple App Store (ya iOS). Onetsetsani kuti ndinu olembetsa a Xbox Game Pass Ultimate.

Mukakhazikitsa pulogalamuyi, lowani muakaunti yanu ya Microsoft pogwiritsa ntchito akaunti yomwe mumagwiritsa ntchito kulipira Xbox Game Pass Ultimate. Pezani Starfield pamndandanda wamasewera ndikudina chizindikiro chake kuti mutsegule tsamba lamasewera. Ngati mwalowa mu Game Pass Ultimate, muwona batani lobiriwira lomwe likuti "Sewerani" patsamba. Ingodinani kuti muyambe kusewera, popanda kufunika koyika.

Ndikofunikira kudziwa kuti kusewera Starfield pa mafoni kumafuna wowongolera. Mutha kugwiritsa ntchito chowongolera cholumikizidwa kudzera pa Bluetooth (monga chowongolera cha Xbox) kapena chowongolera chomwe chimalowa pafoni yanu.

Chifukwa chake, ngakhale mulibe zida zamasewera aposachedwa, mutha kusangalalabe kusewera Starfield pa Xbox One kapena foni yanu kudzera pa Xbox Cloud Gaming.

Tanthauzo:

- Xbox Cloud Gaming: Ntchito yamasewera amtambo ya Microsoft yomwe imalola osewera kuti azisewera pazida zosiyanasiyana, kuphatikiza Xbox One ndi zida zam'manja.

- Xbox Game Pass Ultimate: Ntchito yolembetsa yoperekedwa ndi Microsoft yomwe imapatsa osewera mwayi wopeza laibulale yamasewera, kuphatikiza Starfield.

