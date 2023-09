"Jean-Claude Van Damme Debuts as Johnny Cage in Mortal Kombat 1"

By

Mortal Kombat 1 ikhala ndi gulu losangalatsa la anthu otchuka, kuphatikiza JK Simmons, John Cena, ndi Megan Fox. Komabe, chimodzi mwazowonjezera zodziwika bwino pamasewerawa ndi nyenyezi ya 80s Jean-Claude Van Damme, yemwe amawoneka ngati Johnny Cage. Wopanga nawo mndandanda Ed Boon adagawana nawo mawonekedwe a Van Damme pa intaneti, kuwulula mawonekedwe ake.

Mukuyenda kosangalatsa kotsatsa, Boon posachedwapa adawonekera pa kanema wa YouTube "Hot Ones" yochitidwa ndi First We Feast. M'mawonekedwe ake a mphindi 14, Boon adakambirana za Mortal Kombat 1 ndi mbiri ya mndandandawo pomwe amayesa ma sauces osiyanasiyana otentha ndi mapiko a nkhuku. Kanemayo adawonetsanso zojambula zamasewera, kuphatikiza chithunzi chachidule cha mawonekedwe a Van Damme pa 5:52 chizindikiro. Mu kanemayo, Van Damme amapopa mpweya, amatembenuza mbalame, ndikufanana kwambiri ndi mwana wake.

Boon adagawananso nkhani yochititsa chidwi ya momwe kutengapo mbali kwa Van Damme ku Mortal Kombat 1 kumabweretsa mndandanda wathunthu. Adawulula kuti masewerawa adachokera ku NetherRealm Studios 'kulephera kuyesa kupanga masewera ozungulira Jean-Claude Van Damme pafupifupi zaka 30 zapitazo. Ngakhale kukana koyamba kwa Van Damme, gululo lidatha kuteteza kutenga nawo gawo, ndikupanga mphindi yosangalatsa kwa gulu lachitukuko.

Van Damme monga a Johnny Cage adzakhala gawo la Mortal Kombat 1's Kombat Pack DLC, yotulutsidwa pa Seputembara 19 pa PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, ndi PC.

