Olembetsa a Google Fi Wireless Unlimited Plus Tsopano Atha Kuwongolera Google One Perk

Google Fi ikusintha momwe olembetsa a Google One amasamalirira olembetsa awo a Unlimited Plus plan. Wothandizirayo tsopano alola olembetsa kuti azilembetsa mwachindunji kulembetsa kwawo kwa Google One kuchokera patsamba la akaunti ya Fi ndi mapulogalamu amafoni. Chochitika chophatikizika ichi chiyamba kutulutsidwa pa Seputembara 25.

M'mbuyomu, zosintha zilizonse zolembetsa mu Google One zinkaperekedwa popanda waya. Komabe, kuyambira ndi sitetimenti yotsatira yolipiritsa ya Fi pambuyo pa Seputembala 25, zosintha zilizonse zolembetsa za Google One kupitilira 100GB zomwe zikuphatikizidwa zidzaperekedwa ku akaunti ya Fi.

Ndikofunikira kudziwa kuti olembetsa angalandire zidziwitso zabodza zonena kuti kulembetsa kwawo pa Google One kwaletsedwa. Komabe, uwu ndi uthenga wokhawokha womwe ungathe kunyalanyazidwa. Kulembetsa ku Google One kudzayambiranso kudzera pa Fi popanda kutayika kapena kusokonezedwa.

Olembetsa ndi mapulani omwe amasiya Google Fi adzakhala ndi nthawi ya masiku 7 kuti alembetsenso Google One popanda kutayika. Ndizofunikiranso kudziwa kuti palibe zosintha pa 100GB ya malo osungira a Google One omwe akuphatikizidwa mu dongosolo la Fi Unlimited Plus.

Zosinthazi zikufuna kupereka mwayi wolumikizana bwino komanso wophatikizika kwa olembetsa a Google Fi Wireless Unlimited Plus. Mwa kuwalola kuyang'anira zolembetsa zawo za Google One mwachindunji kuchokera patsamba la akaunti ya Fi, kumathandizira njira yolipirira komanso kuonetsetsa kuti ali ndi mwayi wosungidwa mumtambo mosadukiza.

