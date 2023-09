Gulu la Embracer Limayang'ana Kugulitsa Zosangalatsa za Gearbox Kutsatira Kubweza Kwa Ndalama

Gulu la Embracer Group, gulu lamasewera, akuti likuganiza zogulitsa kampani yake, Gearbox Entertainment, pofuna kuchira pambuyo pa kutha kwa mgwirizano waukulu wandalama koyambirira kwa chaka chino. Pomwe Embracer pakadali pano akufufuza ogula a Gearbox, kugulitsa sikutsimikizika.

Gulu la Embracer lakhala likugula zinthu mwachangu m'zaka zingapo zapitazi, ndipo likupeza zambiri zamasewera ndi zosangalatsa. Izi zikuphatikizanso kupeza kwa Dark Horse Comics, Crystal Dynamics (wopanga Tomb Raider), ndi ufulu wama franchise monga The Lord of the Rings ndi The Hobbit. Komabe, kugula kumeneku kunabwera pamtengo wokwera mtengo, womwe unakhala vuto lalikulu pamene ndalama zokwana madola 2 biliyoni, zomwe zimanenedwa kuchokera ku gulu la ndalama za Saudi, zidagwa mu June.

Kuti achire ku zovuta izi, Embracer Group yalengeza mapulani okonzanso kampani yonse, yomwe ikuphatikiza kuchotsedwa ntchito, njira zochepetsera ndalama, ndikuchotsa magawo ena. Chimodzi mwazinthu zomwe zitha kuganiziridwa ndi Gearbox Entertainment.

Gearbox Entertainment idagulidwa ndi Embracer Group mu 2021 pamtengo wokwana $ 1.3 biliyoni. Kuchokera pakupeza, Gearbox yatulutsa ma spinoffs awiri a masewera otchuka a Borderlands, ndi filimu ya Borderlands yomwe iyenera kutulutsidwa mu 2024. Kuwonjezera apo, kumasulidwa kwawo kwaposachedwa, Remnant 2, kunakhala mutu wogulitsa kwambiri ku US kwa mwezi wa XNUMX. July.

Malinga ndi Reuters, Gearbox Entertainment ikugulitsidwa makamaka kumagulu amasewera apadziko lonse lapansi. Gulu la Embracer likuyembekeza kuti pogulitsa Gearbox, atha kukhazikika pazachuma zawo ndikuyang'ana kwambiri zomwe zatsala zamasewera ndi zosangalatsa.

Source: Reuters