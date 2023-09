Udindo wa Digital Public Infrastructure mu Kupititsa patsogolo Kuphatikizika ndi Zachuma ndi Kuchita bwino

G20, mogwirizana ndi Banki Yadziko Lonse ndi G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI), yatulutsa ndondomeko ya ndondomeko ya chitukuko ndi kutumizidwa kwa zipangizo zamakono za digito (DPI) kulimbikitsa kuphatikizidwa kwa ndalama ndi zokolola ku Global South. Chikalatachi chikuwunikira kuthekera kwa ma DPI pakuyendetsa kuphatikizidwa kwachuma ndi zokolola, ndi maphunziro amilandu ochokera kumadera osiyanasiyana.

Ma DPI, akagwiritsidwa ntchito ngati machitidwe ogwirizana komanso otseguka, ali ndi mphamvu zopanga chuma chophatikizana ndikupereka magulu omwe ali pachiwopsezo kukhala ndi mwayi wosavuta komanso wotetezeka ku mautumiki ovuta kudzera pamapulatifomu olipira bwino. Zomangamangazi zimathandizanso kwambiri maiko kuti akwaniritse zolinga za United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

Ndondomeko ya ndondomekoyi ikupereka chitsanzo cha India, yomwe yakwaniritsa bwino ma DPI monga ID ya digito ya Aadhaar ndi nsanja yolumikizirana ya UPI yolipirira digito. G20 imakhulupirira kuti ma DPI sangapindule osati gawo lazachuma komanso madera ena monga chisamaliro chaumoyo, maphunziro, ndi chikhalidwe cha anthu.

Ngakhale kuvomereza kupita patsogolo kwa ntchito zophatikizira zachuma padziko lonse lapansi pogwiritsa ntchito ntchito za digito (DFS), chofalitsacho chikugogomezera kuti pali ntchito yambiri yoti ichitike, ndipo ma DPI angathandize kwambiri kukwaniritsa zolingazi. Poyendetsedwa bwino, ma DPI amatha kutsitsa mtengo wamalonda, kulimbikitsa zatsopano, kupititsa patsogolo kupikisana ndi kugwirira ntchito limodzi, ndikuwongolera zomwe ogwiritsa ntchito akumana nazo.

Kwa mabungwe azinsinsi, ma DPI amapereka mwayi wopanga zinthu zatsopano, kuchulukitsidwa kwachangu, ndi mwayi wopeza misika yatsopano ndi ngongole, malinga ndi zofunikira za mabungwe ndi msika.

Komabe, kukhazikitsidwa kwa ma DPI kumabweretsanso zoopsa zomwe zingakhalepo zokhudzana ndi ntchito, zamalamulo, zowongolera, zolephera, kuchotsedwa, komanso chitetezo cha ogula. Pofuna kuthana ndi zoopsazi komanso kupindula mokwanira ndi ma DPIs, akuluakulu a boma akulimbikitsidwa kuti akhazikitse malo abwino pogwiritsa ntchito machitidwe abwino, malamulo okhudzana ndi chiopsezo ndi kuyang'anira, ndi zomangamanga zoteteza deta.

Ndikofunika kuzindikira kuti malingaliro omwe ali mu ndondomeko ya ndondomekoyi ndi yodzifunira komanso yosagwirizana, yopangidwira akuluakulu a boma koma ikhoza kukhala yothandiza kwa ena omwe akukhudzidwa ndi zomangamanga za digito.

Muchitukuko chofananira, njira yolipirira ya UPI yaku India, yomwe ndi gawo lofunikira kwambiri pazantchito zake zapa digito, idakhala ndi mwezi wosweka kwambiri mu Ogasiti ndikugulitsa 10.58 biliyoni. Izi zikuyimira chiwonjezeko cha 67 peresenti poyerekeza ndi chaka chatha. Kupambana kwa UPI yaku India kwakopa chidwi ndi mayiko ena, ndipo mayiko atatu aku Africa akuti akukambirana ndi India kuti afufuze maubwenzi ndikupindula ndi zomwe India adakumana nazo ndi UPI.

Sources:

