Kuwonongeka kwa China pa Kugwiritsa Ntchito iPhone Kumapangitsa Apple Kutaya Mtengo Wamsika

Apple yawona $200 biliyoni ikugwetsa mtengo wake wamsika chifukwa chodandaula kuti China ikuphwanya kugwiritsa ntchito iPhone ndi akuluakulu aboma. Nkhaniyi ikubwera Apple isanakhazikitse foni yam'manja yaposachedwa, yomwe ikuyembekezeka kuthandiza kampaniyo kupitilira Samsung monga wopanga ma foni apamwamba kwambiri pa voliyumu. Komabe, zoletsa zomwe zanenedwa pa ma iPhones aboma ku Beijing komanso kuyambiranso kwa Huawei zimabweretsa zovuta zazikulu kwa Apple pamsika waku China. China imakhala pafupifupi gawo limodzi mwa magawo asanu mwazinthu zomwe Apple amapeza.

Kukayikitsa kokhudza tsogolo la Apple ku China kwapangitsa kuti magawo ake agwe pafupifupi 6% m'masiku awiri apitawa. Otsatsa malonda ali ndi nkhawa ndi zotsatira za zoletsedwazi pa ntchito yamtsogolo ya kampani. China yakhala msika wofunikira kwambiri ku Apple, ndipo zopinga zilizonse zomwe zingakumane nazo mdziko muno zitha kukhala ndi vuto lalikulu pakupambana kwake konse.

Zoletsa za China pa ma iPhones aboma, komanso kuchepa kwa msika wa Apple, zayambitsanso mpikisano pakati pa Apple ndi Huawei. Kuyambiranso kwa Huawei kukuwopseza kuphimba zomwe Apple achita ndikutsutsa udindo wake ngati mtundu wotsogola wa smartphone.

Kuphatikiza pazovuta za Apple ku China, palinso nkhani zina zofunika kuziwonera. Japan itulutsa ziwerengero zosinthidwa za gawo lachiwiri la kukula kwa GDP, ndipo India ichititsa msonkhano wa G20, womwe umakhala ndi atsogoleri apadziko lonse lapansi monga Purezidenti wa US a Joe Biden. Chisankho chapurezidenti ku Maldives komanso zikondwerero zaku North Korea zaku North Korea zaka 75 ndizochitika zodziwika bwino pazandale.

Ndikofunikira kuti Apple azitha kuthana ndi zovuta izi ku China moyenera kuti asunge malo ake pamsika wapadziko lonse wa smartphone. Kupititsa patsogolo kwa zoletsa za China pakugwiritsa ntchito iPhone komanso mpikisano pakati pa Apple ndi Huawei zipitilira kukhudza mtengo wamsika wa Apple ndi mbiri yake.

