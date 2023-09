Ubwino Woyamba Umapeza Biometrics Technology Provider Infinite ID

First Advantage, yemwe amapereka ntchito zowunikira ndi kutsimikizira ntchito, alengeza kuti apeza wothandizira ukadaulo wa biometric, Infinite ID, kwa ndalama zokwana $41 miliyoni. Kupezaku kumafuna kukulitsa netiweki ya First Advantage ndi zotsimikizira zamakasitomala ake aku US.

Infinite ID, yomwe ili ku Hicksville, New York, ndi kampani yabizinesi yabizinesi ya Enlightenment Capital. Kampaniyo ikuyembekezeka kupanga ndalama zoposa $ 10 miliyoni pachaka. Wothandizira ukadaulo wa biometrics amapereka zida zodziwikiratu ndi zotsimikizika m'magawo osiyanasiyana, kuphatikiza chitetezo ndi nzeru, chitetezo cha dziko, kukhazikitsa malamulo, chitetezo chakumalire, kuthana ndi masoka ndi kayendetsedwe kazadzidzidzi, komanso chitetezo chamakampani.

Mtsogoleri wamkulu wa First Advantage, Scott Staples, adanena kuti pulogalamu ya Infinite ID imakwaniritsa zomwe kampaniyo ikupereka RightID ndi Digital Identity Services. Kupeza uku kumawonedwa ngati gawo lofunikira pakukulitsa mbiri yazamalonda ya First Advantage ndi bizinesi yayikulu.

Ndikupeza uku, First Advantage ikufuna kupititsa patsogolo luso lake popereka mayankho apamwamba aukadaulo a biometric kuthandiza olemba anzawo ntchito kuchepetsa chiwopsezo ndikusungabe kumvera. Kutsimikizika kwa biometric kumapereka chitetezo chambiri pogwiritsa ntchito mawonekedwe apadera a thupi kapena machitidwe, monga zidindo za zala, kuzindikira kumaso, kapena kusanthula kwa iris, kutsimikizira kuti munthu ndi ndani.

Zochokera: Ubwino Woyamba, Infinite ID

