Ed Boon Anawulula Khungu la Jean Claude Van Damme kwa Johnny Cage mu 'Mortal Kombat 1' panthawi ya Hot Ones Interview

Pamafunso aposachedwa a "Hot Ones", Ed Boon, director of the original Mortal Kombat game, adagawana zosintha zosangalatsa kwa mafani. Adawulula khungu latsopano lamunthu Johnny Cage kutengera ngwazi yazaka za 80s Jean Claude Van Damme. Kapangidwe ka khungu kameneka kamalemekeza maonekedwe a Van Damme mu kanema wa Bloodsport, yemwe adalimbikitsa Mortal Kombat ndi Johnny Cage.

Boon adawonetsa chisangalalo chake pakuphatikiza Van Damme mu Mortal Kombat 1, ndikuyitcha "nthawi yotsimikizika yozungulira" ya chilolezocho. Van Damme alowa nawo nthano zina za 80s monga Robocop ndi Terminator omwe adawonekera pamasewerawa.

Khungu latsopanoli likhala ndi mawonekedwe a Van Damme komanso mawu ake akagwiritsidwa ntchito kwa Johnny Cage. Sizikudziwikabe ngati mawu ojambulidwa ndi atsopano kapena amachokera ku ntchito ya Van Damme yapitayi.

Mortal Kombat 1 ili kale ndi mndandanda wokhala ndi nyenyezi, wokhala ndi paketi yoyamba ya Kombat kuphatikiza zilembo zophatikizika monga Homelander, Omni-Man, ndi Peacemaker. Osati zokhazo, koma A-mndandanda wa talente ngati Megan Fox wawonjezedwa kwa ochita ngati vampiric wankhondo Nitara.

Masewera omwe akubwera a Mortal Kombat 1 akuyenera kuyambiranso mofewa, ndipo kupeza mawonekedwe a Van Damme ndi gawo lofunikira poyambitsa nthawi yatsopanoyi. Masewerawa akuyembekezeka kutulutsidwa pa Seputembara 14 kwa PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, ndi PC.

