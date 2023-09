By

Masewera omwe akuyembekezeredwa kwambiri Starfield samangodzazidwa ndi zowoneka bwino komanso masewera ozama, komanso amapatsa osewera mwayi woti achite. Chimodzi mwamafunso odziwika bwino omwe apezeka mpaka pano ndi "Kulumikizana Kwambiri," komwe kumaphatikizapo sitima yodzaza ndi anthu osowa pozungulira dziko lapansi.

Kuti muyambe kufunafuna "First Contact" ku Starfield, osewera ayenera kupita ku Porrima II mu dongosolo la nyenyezi la Porrima. Kumeneko, adzakumana ndi antchito a ECS Constant, omwe adzipeza kuti alibe nthawi ndi malo. Otsatira a Star Trek atha kufanana ndi gawo la "Neutral Zone" kuyambira nyengo yoyamba ya The Next Generation.

Musanadumphire muzofunazo, ndikulangizidwa kuti mumalize gawo lachiwiri lakusaka kwina kotchedwa "Unearthed." Ngakhale sichofunikira pa “Kulumikizana Koyamba,” kumaliza “Kufukulidwa” kumapereka chidziwitso chofunikira pa mbiri ya anthu yamasewera, kukulitsa mbiri ya “First Contact.”

Atafika munjira ya Porrima II, osewera adzalandira uthenga kuchokera kwa NPC yotchedwa Jiro Sugiyama, yemwe akupempha thandizo lawo kuti amvetse zomwe zikuchitika pa sitimayo yomwe yasokonekera. Osewera akamaima ndi sitimayo, aphunzira kuti ECS Constant ndi sitima yapamadzi yomwe idayamba ulendo wake kuchokera ku Earth anthu asanapeze maulendo othamanga kuposa kuwala. Pazaka 200, mibadwo ingapo yakhala ndikuwonongeka m'sitimayo ndi chiyembekezo chokhazikika pa Porrima II.

Kuti mupite patsogolo, osewera ayenera kupita ku Paradiso resort planetside ndikupita kumsonkhano wa board. Ali m'njira, adzakhala ndi mwayi wolumikizana ndi anthu osiyanasiyana ogwira ntchito pa ECS Constant, ngakhale kukumana ndi kalasi yodzaza ana.

Akafika ku boardroom, osewera aziwona ziwembu zamabizinesi a oyang'anira Paradiso. Amaperekedwa ndi zinthu zitatu zomwe angasankhe: kuti a ECS Constant crew akhale antchito osavomerezeka pa Porrima II, kuvala sitimayo ndi grav drive kuti ogwira ntchito apeze malo ena okhala, kapena kupha onse ogwira ntchito.

Kusankha njira yoyamba, osewera amafunikira kusonkhanitsa zida zenizeni ndikutsimikizira woyendetsa sitimayo. Njira yachiwiri ikuphatikizapo kupita ku HopeTech pa dziko la Polvo kuti mupeze grav drive ndikukonzekera ECS Constant kuti ikhazikitsidwe. Ponena za njira yachitatu, osewera azindikira posachedwa kuti akuluakulu sangaphedwe kotheratu.

"Kulumikizana Kwambiri" ndi imodzi mwamafunso omwe akuchita nawo ku Starfield omwe amamiza osewera m'chilengedwe cholemera komanso champhamvu. Ndi nkhani zake zochititsa chidwi komanso zosankha zosiyanasiyana, masewerawa amapereka zosangalatsa kwa maola ambiri kwa mafani amtundu wopeka wa sayansi.

