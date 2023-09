Oyendetsa Maulendo Ovomerezeka A digito Kuti Akule Padziko Lonse, Mothandizidwa ndi Idemia's Biometric Scanners

By

Oyendetsa ndege padziko lonse lapansi akuyenera kupitilira ku Europe, ndi makina ojambulira a biometric omwe akubwera kuchokera ku Idemia akuthandizira zidziwitso za digito izi. Izi zidawululidwa pawebusayiti yaposachedwa ya future Travel Experience yotchedwa "The Seamless Trusted Traveler Experience: What's Next?" Webinar adasonkhanitsa ogwira nawo ntchito ku boma la US, ndege, ndi Idemia kuti akambirane za kukhazikitsa zidziwitso zapaulendo wa digito komanso kuchepetsa macheke a ID pama eyapoti.

Neal Latta wa US Transportation Security Administration (TSA) adawunikiranso pulogalamu ya TSA PreCheck, ndikuwunikira kupambana kwake pakukonza apaulendo moyenera. Pafupifupi 99 peresenti ya apaulendo omwe amadutsa PreCheck amakonzedwa mumphindi 10 kapena kuchepera. Chaka chino chokha, pulogalamu ya TSA PreCheck yawona kuwonjezera kwa olembetsa pafupifupi 4 miliyoni. Ndi TSA PreCheck, Customs and Border Protection's Trusted Travelers, ndi anthu ena omwe ali pachiwopsezo chochepa, monga ogwira ntchito ku DoD, anthu okwana 34 miliyoni atha kupindula ndi njira zothamangitsira ndege.

Greg Forbes wa Delta Air Lines adakambirana za malingaliro a ogula, kutsindika kuti ambiri apaulendo amakonda kugwiritsa ntchito mawonekedwe a nkhope kuposa zikalata zamaulendo. Kuphatikiza apo, ogwiritsa ntchito ID ya digito amapereka njira za eyapoti 30 point apamwamba Net Promoter Score. Delta's biometric Touchless PreCheck ya Delta ikukula mpaka ma eyapoti akuluakulu ku New York (JFK ndi La Guardia) ndi LA (LAX). Forbes adanena kuti Delta yakonzeka kuti ifanane ndi liwiro lomwe TSA ikufuna kukulitsa luso lake la biometric.

Kupitilira malingaliro okwera, chodetsa nkhawa chachikulu ndikuyendetsa bwino kuchuluka kwa okwera popanda kusokoneza chitetezo. Ma biometric amatha kuchepetsa kwambiri kutsika kwa thumba kuchoka pa avareji ya mphindi 4 mpaka masekondi 30 okha. Izi zidatsitsidwa ndi Forbes pa webinar.

Pa webinar, Nick van Straten wa KLM adakambirana za Digital Travel Credential Type 1 woyendetsa ndege, omwe Idemia amagwira ntchito monga wothandizira teknoloji. Apaulendo amatha kupanga Digital Travel Credential (DTC) posanthula pasipoti yawo pogwiritsa ntchito pulogalamu ya smartphone yoperekedwa ndi Idemia. Woyendetsa uyu akuchitidwa pa ndege pakati pa Canada ndi Netherlands, ndipo ndikupitiliza kwa woyendetsa wakale yemwe adasokonekera chifukwa cha mliriwu.

Lisa Sullivan wa Idemia adanenanso kuti layisensi yoyendetsa mafoni yomwe imayambitsidwa ndi mayiko ena ku US ndiyofanana ndi DTC. Ananenanso kuti kubwereza kotsatira kwa Credential Authentication Technology (CAT) II zida zoperekedwa ku TSA ndi Idemia zitha kuvomera zidziwitso zoyendera digito. Kuphatikiza apo, 1:N kuzindikira kumaso kumatha kukhazikitsidwa pazifukwa zina kuti zitsimikizire kusasinthika pazokumana nazo zokwera.

Cholinga chachikulu cha Idemia pakulembetsa kwa biometric ku TSA PreCheck ndikupatsa ogula zosankha zosiyanasiyana kuti ajowine, kuwonetsetsa kuti paulendo wodalirika komanso wodalirika.

Zochokera: Zochitika Zam'tsogolo Zoyenda

Tanthauzo:

Zidziwitso Zaulendo Wapa digito: Awa ndi mitundu ya digito ya zikalata zoyendera, monga mapasipoti, omwe amatha kusungidwa ndikuwonetsedwa pakompyuta pazida zam'manja kapena kudzera muzozindikiritsa za biometric.

Awa ndi mitundu ya digito ya zikalata zoyendera, monga mapasipoti, omwe amatha kusungidwa ndikuwonetsedwa pakompyuta pazida zam'manja kapena kudzera muzozindikiritsa za biometric. Zamoyo: Biometrics imatanthawuza kuyeza ndi kusanthula mawonekedwe apadera amthupi kapena machitidwe kuti azindikire ndi kutsimikizira. Izi zingaphatikizepo zisindikizo za zala, zojambula za iris, kuzindikira mawu, ndi kuzindikira nkhope.

Biometrics imatanthawuza kuyeza ndi kusanthula mawonekedwe apadera amthupi kapena machitidwe kuti azindikire ndi kutsimikizira. Izi zingaphatikizepo zisindikizo za zala, zojambula za iris, kuzindikira mawu, ndi kuzindikira nkhope. IDEMIA: Idemia ndi mtsogoleri wapadziko lonse lapansi pazankho zowonjezera zodziwikiratu, zomwe zimapereka matekinoloje ndi ntchito kuti zitsimikizidwe motetezeka ndikuzindikiritsa.

Idemia ndi mtsogoleri wapadziko lonse lapansi pazankho zowonjezera zodziwikiratu, zomwe zimapereka matekinoloje ndi ntchito kuti zitsimikizidwe motetezeka ndikuzindikiritsa. TSA PreCheck: TSA PreCheck ndi pulogalamu ya US Transportation Security Administration yomwe imapereka kuwunika kwachitetezo mwachangu kwa apaulendo odalirika, kuwalola kudutsa malo oyang'anira chitetezo atavala nsapato, zakumwa m'matumba awo, ndi ma laputopu pamilandu yawo.

TSA PreCheck ndi pulogalamu ya US Transportation Security Administration yomwe imapereka kuwunika kwachitetezo mwachangu kwa apaulendo odalirika, kuwalola kudutsa malo oyang'anira chitetezo atavala nsapato, zakumwa m'matumba awo, ndi ma laputopu pamilandu yawo. Credential Authentication Technology (CAT): CAT ndi dongosolo lomwe limagwiritsidwa ntchito kutsimikizira ndi kutsimikizira ziphaso, monga zikalata zoyendera pakompyuta, poyang'ana zowona zake ndikutsimikizira kuti mwiniwakeyo ndi ndani.