The EDGE Initiative: Kuthetsa Kusiyana Pakati pa Zamakono ndi Bizinesi

M'dziko la digito lomwe likukula mwachangu, ndikofunikira kuti mabizinesi asinthe ndikuphatikiza matekinoloje atsopano. Sukulu ya Bizinesi ya D'Amore-McKim ku Yunivesite ya Kumpoto chakum'mawa yazindikira izi ndipo idayambitsa njira ya EDGE yothetsa kusiyana pakati paukadaulo ndi bizinesi.

The EDGE Initiative ndi pulogalamu yapadera yomwe imasonkhanitsa maphunziro osiyanasiyana monga luso lamakono, kafukufuku wa ntchito, ndi kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka kayendetsedwe ka zinthu ndi ophunzira kuti ophunzira amvetse bwino momwe digito imakhudzira bizinesi. Kudzera munjira imeneyi, ophunzira amapeza maluso ndi chidziwitso chomwe chili chofunikira pachuma chamakono choyendetsedwa ndi digito.

Chimodzi mwa zolinga zazikulu za ntchito ya EDGE ndikuphunzitsa ophunzira maluso ofunikira kuti athe kuthana ndi zovuta zadziko la digito. Izi zikuphatikiza kumvetsetsa matekinoloje omwe akubwera, monga luntha lochita kupanga, blockchain, ndi kuphunzira pamakina, ndi momwe angagwiritsire ntchito pamabizinesi osiyanasiyana. Ophunzira amakhalanso ndi luso loganiza bwino komanso kuthetsa mavuto omwe ali ofunikira kuti athetse mavuto ndi mwayi woperekedwa ndi kusokonezeka kwa digito.

Chinthu chinanso chofunikira pakuchita kwa EDGE ndikuyang'ana kwambiri maphunziro aukadaulo. Ophunzira ali ndi mwayi wogwira ntchito zenizeni zapadziko lapansi ndikuyanjana ndi ogwira nawo ntchito m'makampani, kuwalola kugwiritsa ntchito chidziwitso chawo pazochitika zenizeni. Njira yogwiritsira ntchito manjayi imathandizira kukulitsa luso lawo losanthula, kukonza njira, ndi kupanga zisankho zodziwitsidwa m'malo osinthika a digito.

The EDGE Initiative imavomerezanso kufunikira kwa mgwirizano ndi kuganiza mosiyanasiyana. Posonkhanitsa ophunzira ochokera kumadera osiyanasiyana, monga bizinesi, uinjiniya, ndi sayansi yamakompyuta, pulogalamuyi imalimbikitsa mgwirizano wosiyanasiyana komanso kusinthanitsa malingaliro. Izi zimalimbikitsa njira yothetsera mavuto ndikuthandiza ophunzira kuthana ndi zovuta za digito kuchokera kumawonedwe angapo.

Ponseponse, pulogalamu ya EDGE ku D'Amore-McKim School of Business ndi pulogalamu yatsopano yomwe imazindikira kufunikira kwa akatswiri abizinesi omwe amatha kuyendetsa bwino mawonekedwe a digito. Mwa kuphatikiza ukadaulo, kafukufuku wantchito, ndi kasamalidwe ka chain chain, pulogalamuyi imakonzekeretsa ophunzira kuti azigwira bwino ntchito m'dziko la digito lomwe likusintha mwachangu.

