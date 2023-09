Zinenero Zapadziko Lonse ndi Digital Humanities Meet-Up Amabwerera ku Yunivesite ya Arkansas

World Languages ​​and Digital Humanities Studio ku Yunivesite ya Arkansas ndiwokonzeka kulengeza za kubwerera kwa Digital Humanities Meet-Up. Mwambowu udzachitika mu studio yomwe ili ku JB Hunt Center pa Seputembara 14 kuyambira 4-5 pm.

Pakutsegulira kwa DH Meet-Up, ophunzira apamwamba ndi omaliza maphunziro a Dipatimenti ya Zinenero Zapadziko Lonse, Literatures, ndi Cultures adzawonetsa mapulojekiti awo omwe amaphatikiza zikhalidwe zapadziko lonse ndi zamakono zamakono. Opezekapo angayembekezere kuwona zowonetsera pamitu yosiyanasiyana, monga kujambula zithunzi za 360, maulendo ochezera a pamasamba akale, maphunziro a touchscreen paleography pophunzira French Medieval, komanso kugwiritsa ntchito mwaluso zida za digito mkalasi.

Pambuyo pamwambowu, padzakhala phwando lachikondwerero lomwe lidzachitikire mu WLDH Studio, ndikupereka mwayi kwa obwera kudzacheza ndikukambirananso ntchito zomwe zaperekedwa.

Msonkhano wachiwiri wa DH wa mweziwu udzachitika pa Seputembara 28th kuyambira 11am mpaka 12pm Msonkhanowu ukhala ndi ophunzira aukadaulo ndi omaliza maphunziro a dipatimenti ya WLLC omwe adzagawana mapulani awo amtsogolo ophatikiza zikhalidwe zapadziko lonse lapansi ndiukadaulo wa digito. Izi zikuphatikiza malingaliro andalama, maphunziro omwe angathe, ndi magawo ophunzirira. Chakudya chamasana chidzaperekedwa ndi studio pambuyo pa chochitika ichi.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Kuti mukhale osinthidwa pazochitika zomwe dipatimenti ya WLLC ndi World Languages ​​ndi Digital Humanities Studio, tsatirani WLLC pa Instagram, Facebook, ndi Twitter.

Sources:

- Zinenero Zapadziko Lonse za Yunivesite ya Arkansas, Literature & Cultures

Zindikirani: Nkhani yochokera m'magwero yasinthidwa kuti igwirizane ndi momwe mwafunira.