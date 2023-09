Zopa Ikweza Ndalama Zokwana £75m Kuti Ithandizire Kukula Ndi Kukhala Banki Yabwino Kwambiri ku Britain

Banki ya digito Zopa yapeza ndalama zokwana £75 miliyoni ($95 miliyoni) mu likulu la Tier 2 ngati gawo la njira zake zokulirapo. Ndalamayi idzagwiritsidwa ntchito pothandizira mapulani okulitsa a Zopa komanso kulimbitsa udindo wawo ngati banki yayikulu ku Britain. Kupereka ndalama zaposachedwa kumeneku kumabweretsa ndalama zomwe Zopa Bank idakwera kufika pa £530 miliyoni, pomwe ndalama zokwana £150 miliyoni zidatetezedwa mu 2023 mokha.

Banki ya Zopa yadziwikiratu chifukwa chopereka zinthu zatsopano, zomwe cholinga chake ndi kulimbikitsa makasitomala achuma komanso kupereka mwayi wopeza ngongole zamtengo wapatali. Ntchito za bankiyi zikuphatikiza zinthu zopulumutsa zotsogola pamsika, zida zothandizira makasitomala kubweza mwachangu mabanki a kirediti kadi, ndi mitundu yolembera yoyendetsedwa ndi AI yomwe yawonetsa bwino kwambiri ngongole.

Mkulu wa bungweli a Jaidev Janardana adawonetsa kufunika kwa ndalamazi, ponena kuti zikutsimikizira momwe ndalama za Zopa Bank zikugwirira ntchito komanso zikuwonetsa chidaliro cholimba cha mabizinesi pakukula kwake. Kuonjezera apo, ndalamazi zikugwira ntchito ngati chitsimikiziro cha njira yabizinesi yokhazikika komanso yokhazikika ya Zopa, komanso masomphenya ake omanga banki yabwino kwambiri ku UK.

Mosiyana ndi makampani ambiri a fintech ndi mabungwe a e-ndalama, Zopa Bank ili ndi laisensi yaku banki, yomwe imayiyika pamiyezo yofanana ndi mabanki amsewu amsewu. Izi zimawonetsetsa kuti ma depositi amakasitomala amatetezedwa ndi Financial Services Compensation Scheme mpaka £85,000. Banki ya Zopa yakhazikitsanso malonda a Buy Now Pay Later (BNPL) ndi Smart ISA, ndikupereka njira zina zogwirira ntchito zomwe zilipo kale.

Chiyambireni kukhazikitsidwa kwake mu 2020, Zopa Bank yakopa ma depositi ambiri, idavomereza ngongole zopitilira $ 2 biliyoni, ndikupereka makhadi 470,000. Pakali pano ili ndi chiwerengero chochititsa chidwi cha otsatsa 82, chizindikiro chachikulu cha kukhutira kwamakasitomala. Ndi maziko ake opindulitsa, Zopa Bank ikuyembekeza kutumikira makasitomala 5 miliyoni pofika 2027.

Kuchita bwino kwa Zopa Bank kudazindikirika kudzera m'mayamiko monga "Bank of the Year" pa 2022 AltFi Awards, kuphatikiza pa kutchedwa "Best Personal Loan Provider" ndi "Best Credit Card Provider" pa Mphotho Yam'mbuyo Yaku Britain Bank. Ndalama zaposachedwa izi zikuyika Zopa Bank kuti ipitilize kukula komanso kuchita bwino pamabanki a digito.

Tanthauzo:

- Tier 2 capital: Imatanthawuza likulu lowonjezera la banki, lomwe limapereka chitetezo chowonjezereka ku ziwopsezo zachuma ndikuthandizira kutsimikizira kukhazikika kwake komanso kukhazikika.

- AI (Artificial Intelligence): Kuyerekeza kwanzeru zaumunthu pamakina omwe adapangidwa kuti aziganiza ndi kuphunzira ngati anthu.

- BNPL (Gulani Tsopano Lipirani Kenako): Njira yolipirira yomwe imalola ogula kugula ndikuchedwetsa kulipira mpaka tsiku lina, nthawi zambiri zopanda chiwongola dzanja kapena zolipira zokhazikika.

- Net Promoter Score (NPS): Metric yomwe imagwiritsidwa ntchito kuyeza kukhulupirika kwamakasitomala ndi kukhutitsidwa kutengera mayankho afunso, "Muli ndi mwayi wotani kuti mulimbikitse malonda/ntchitoyi kwa anzanu?" NPS imachokera ku -100 mpaka +100, ndi zambiri zosonyeza kukhutira kwamakasitomala.

