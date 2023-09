Kuthekera kwa Kusintha 2: Kuwongolera Zoyembekeza

By

Ma demos aposachedwa a Switch 2 yomwe ikubwera ku Gamescom yasokoneza malingaliro okhudza zida ndi kuthekera kwake. Ngakhale kuti console yatsopanoyo ikuyembekezeka kukweza kwambiri kuposa yomwe idayambika, ndikofunikira kuyandikira mphekeserazo mosamala ndikuwongolera zomwe tikuyembekezera.

Kusintha kwa zomangamanga za Nvidia zamakono kumatsegula mwayi wosangalatsa wa hardware yatsopano. Malipoti a The Matrix Awakens akuthamanga pa chandamale cha hardware chokhala ndi DLSS ndi kufufuza kwa ray kwawonjezera chisangalalo. Komabe, ndikofunikira kukumbukira kuti izi sizitanthauza kuti cholumikizira cham'manja chidzagwira ntchito molingana ndi Xbox Series S.

M'dziko la hardware, makamaka zikafika ku Nintendo, ziyembekezo ziyenera kuchepetsedwa. Kutulutsa ndi mphekesera kumapereka chidziwitso chochepa ndipo nthawi zambiri kumabweretsa malingaliro olakwika. Mawu akuti "Low Information Zone" kapena LIZ, opangidwa ndi UFO debunker Mick West, amatanthauza kusowa kwa mfundo zolimba zomwe zimatsogolera kutanthauzira ndi kuganiza zokhumba.

Ndikoyenera kuganizira momwe zinthu zinalili pomwe Kusintha koyambirira kudalengezedwa. Kutayikira ndi mphekesera zamasewera ngati Doom 2016 ndi The Witcher 3 kubwera ku kontrakitala kumawoneka ngati kosaneneka panthawiyo. Komabe, masewerawa atatulutsidwa pa Switch, zidawonekeratu kuti hardwareyo inali yokhoza kuposa momwe ankaganizira poyamba. Malingaliro olakwika omwewo atha kubwera ndi chiwonetsero chabodza cha The Matrix Awakens on Switch 2.

Ngakhale zikutheka kuti lipotilo ndi loona, kupatsidwa ukatswiri wa Epic Games, kuthekera kwenikweni kwa kontrakitala kukuwonekerabe. Purosesa yam'manja ndi momwe Masewera a Epic adathandizira ntchito yawo kuti atsimikizire momwe ntchitoyo ikuyendera. Kuyerekeza kutonthoza ndi ma demo a PC a The Matrix Awakens kuyenera kuyandikira mosamala, poganizira momwe masewera ngati Doom 2016 ndi The Witcher 3 adayendera pa Kusintha koyambirira poyerekeza ndi anzawo a PS4.

Kugwirizana ndi Nvidia kumabweretsa zabwino ku switchch 2, monga matekinoloje ngati DLSS komanso kutsatira bwino kwa ray. Komabe, ndikofunikira kudziwa kuti kontrakitala ikhalabe ndi mphamvu zochepa poyerekeza ndi zotonthoza zachikhalidwe. Ngakhale zitha kupitilira machitidwe ozikidwa ndi AMD, ndizokayikitsa kuti zifanane ndi magwiridwe antchito a Xbox Series S chifukwa cha kuchepa kwa zida zam'manja.

Pomaliza, kuthekera kwa switchch 2 ndikosangalatsa, koma ndikofunikira kuyang'anira zoyembekeza. Ma demos omwe ali ndi mphekesera komanso kupita patsogolo kwaukadaulo kukuwonetsa zotheka, koma mpaka titakhala ndi zidziwitso zenizeni komanso zokumana nazo, ndikofunikira kuti tisapitirire mphamvu za console.

