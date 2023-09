Massive Monster Ilengeza Masewera a Pop-Up Arcade ku Melbourne International Games Sabata la 2023

Massive Monster, woyambitsa kumbuyo kwa Cult of the Lamb, waulula mapulani a masewera apadera a masewera omwe adzakhalepo pa Melbourne International Games Week (MIGW) mu 2023. obwera kudzasewera ma demos ochokera ku studio zodziwika bwino.

Malo ochitira masewera a pop-up adzakhala otsegulidwa kwa anthu kuyambira Okutobala 3 mpaka Okutobala 8, 2023, ku 256 Brunswick St, Fitzroy, Melbourne. Chiwonetserochi chikhala kunja kwa Melbourne CBD ndipo chidzapatsa okonda masewera mwayi wowonera okha masewera aposachedwa a indie.

Ena mwa masewera otsimikiziridwa omwe adzawonekere akuphatikizapo Boomerang Fu, Cult of the Lamb, Gubbins, The Drifter, ndi The Dungeon Experience, ndi mwayi wowonjezera zina zomwe zimatsogolera kuwonetsero. Misonkhano yapagulu idzachitika nthawi zina, Lachiwiri mpaka Lachisanu kuyambira 12pm mpaka 5pm, ndi Loweruka mpaka Lamlungu kuyambira 11am mpaka 6pm.

Kufotokozera kwamwambowu kukuyitanira opezekapo kuti afufuze masanjidwe amasewera a indie, opereka ziwonetsero zoyambira ndi malonda apadera. Uwu ndi mwayi kwa osewera ndi opanga kuti alumikizane ndikupeza chidziwitso pakukula kwa mitu yosangalatsayi. Kaya opezekapo ali panjira yopita ku PAX kapena akungoyang'ana kuti ayambitse sabata yawo ya PAX koyambirira, masewera amasewera a pop-up ndizochitika zomwe muyenera kuziwona.

Kupatula pa ziwonetsero zamasewera, Massive Monster ikhalanso ndi malo ogulitsira mphatso omwe azikhala ndi malonda apadera komanso manambala amasewera. Kuphatikiza apo, situdiyoyo ikukonzekera zochitika zosiyanasiyana zapaintaneti kwa akatswiri amakampani, ndikupereka mipata yokwanira yolumikizana ndi anthu amalingaliro ofanana.

Pomwe phwando lokhazikitsa MIGW 2023 lagulitsidwa kale, Massive Monster yakonza zochitika zina zingapo sabata yonseyi, kuphatikiza chochitika chaulere cha azimayi ndi anthu osiyanasiyana pa Okutobala 3, 2023.

Sabata ya Masewera a Melbourne International 2023 ichitika kuyambira pa Seputembara 30 mpaka Okutobala 8, ndikupereka zochitika zambiri zamakampani komanso zapagulu. Chikondwerero chosangalatsa cha sabatachi chidzapereka mwayi wambiri kwa obwera kudzalumikizana ndi anthu atsopano ndikukondwerera dziko lamasewera apakanema am'deralo komanso apadziko lonse lapansi.

Sources:

- Palibe ma URL operekedwa.