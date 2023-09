SIX Ilengeza Kuvomerezedwa Kwamalamulo kwa BME Clearing's Digital Assets Derivatives

By

SIX, wopereka chithandizo chachuma ku Switzerland, adalengeza kuti BME Clearing, Spanish central counterparty (CCP), adalandira chilolezo chovomerezeka kuchokera ku Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) kuti athetse tsogolo la Bitcoin ndi Ethereum. Izi zikuwonetsa gawo lofunika kwambiri pazachilengedwe za digito ndikuwonetsa kudzipereka kwa SIX pakupanga zatsopano ndi chitetezo.

BME Clearing ibweretsa gawo latsopano lotchedwa Digital Asset Derivatives, lomwe cholinga chake ndi osunga ndalama m'mabungwe. Gawoli lipereka malo otetezeka komanso oyendetsedwa bwino kwambiri pochita malonda, kuyeretsa, komanso kukonza ndalama zam'tsogolo za chuma cha digito. Kuyamba kwa gawoli ndikuyankha kufunikira komwe kukukulirakulira kuchokera kumabungwe kuti athe kupeza njira zoyendetsera chuma cha digito.

José Manuel Ortiz, Mtsogoleri wa Clearing and Repo Operations ku SIX, adawonetsa chisangalalo chake pakuvomerezedwa ndi gawo latsopanoli. Anatsindikanso kuti chochitika ichi chikuwonetsa kudzipereka kwa SIX kupatsa mphamvu mabungwe, makasitomala, ndi osunga ndalama ndi njira zatsopano zothetsera mavuto. Cholinga chake ndikuthandizira kupitiliza kukula kwa chilengedwe cha digito ndikuwonetsetsa kuti makasitomala onse amakhala otetezeka komanso ochita bwino pamalonda.

Polandira chilolezo chowongolera, BME Clearing imatha kupatsa mabungwe njira yoyendetsedwa kuti athe kupeza chuma cha digito monga Bitcoin ndi Ethereum. Kusuntha uku kumagwirizana ndi chiwongola dzanja chowonjezeka komanso kukhazikitsidwa kwa ma cryptocurrencies pakati paogulitsa mabungwe.

Ponseponse, chivomerezo choperekedwa ndi CNMV ku BME Clearing ndichinthu chofunikira kwambiri chomwe chimalimbitsa kudzipereka kwa SIX pakupanga zatsopano ndi chitetezo muzinthu zachilengedwe za digito. Poyambitsa gawo la Digital Asset Derivatives, BME Clearing ikufuna kupatsa osunga ndalama m'mabungwe malo otetezeka komanso oyendetsedwa bwino kuti agulitse zam'tsogolo.

