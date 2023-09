Momwe Mungalembetse Minthara Popanda Kupha mu Chipata cha Baldur 3

By

Mmodzi mwa ma NPC otchuka ku Baldur's Gate 3 ndi Minthara, Dark Elf yemwe walumbirira kukhulupirika kwake ku Mtheradi. Osewera ambiri akhala akufunitsitsa kumutenga kuti akhale mnzake wokondana naye, koma kuti atero, amayenera kumaliza kufunafuna komwe kumapha anthu ambiri. Komabe, wosewera wina wanzeru wapeza njira yolembera Minthara popanda kupha moyo.

Nthawi zambiri, kuti Minthara alowe nawo mbali yanu, muyenera kumaliza zomwe amakupatsani kuti muphe aliyense ku Emerald Grove. Izi zikuphatikizapo kukumana koopsa ndi Tieflings ndi Druids, mothandizidwa ndi asilikali a goblin a Minthara. Komabe, wogwiritsa ntchito Reddit Wulfrinnan adagawana njira yolembera Minthara "osalakwa."

Malingana ndi njira ya Wulfrinnan, choyamba muyenera kulankhula ndi ana a Tiefling a gulu la Mol ponena za kuba fano la Druid. Kenako, mube fanolo mobisa poletsa kuti mwambowo usachitike. Izi zitha kuyambitsa ndewu pakati pa Tieflings ndi Druids, momwe muyenera kuthamanga kapena kuzembera. Pambuyo pake, fotokozani malo a grove ku Minthara, ndipo pamene nonse mubwerera, mudzapeza oteteza onse atafa. Izi zikuthandizani kuti mulembe Minthara pambuyo pake mumasewera popanda kupha aliyense.

Ngakhale kuti njirayi ingawoneke ngati yopanda vuto pamtunda, ndikofunika kuzindikira kuti imaphatikizapo kusokoneza ndi chinyengo. Zimakumbutsanso zosankha zamakhalidwe zofananira m'ma RPG ena monga Star Wars: Knights of the Old Republic. Komabe, ngati mumakonda kusewera ngati munthu yemwe amayesa kusunga manja awo oyera, njira iyi ikhoza kukhala dodge yothandiza mu Baldur's Gate 3.

Ngati mukuyang'ana maupangiri ochulukirapo komanso momwe mungachitire pa Chipata Chachitatu cha Baldur, onetsetsani kuti mwayang'ana kalozera wathu wa Self-Same Trial.

