Valencia Digital Summit 2023: Kupanga Tsogolo Ndi Luntha Lopanga

The Valencia Digital Summit (VDS2023) yakhazikitsidwa kuti ikhale chochitika chochititsa chidwi kwambiri chomwe chidzapereka chidziwitso chofunikira pazochitika zamakono komanso zamtsogolo za intelligence (AI). Monga ukadaulo wosinthira, AI yatulukira mwachangu ngati mphamvu yamphamvu pakuyendetsa zatsopano ndikukonzanso magawo osiyanasiyana a anthu, kuphatikiza moyo wabwino, zachuma, ndi mabungwe.

Wokonzedwa ndi Startup Valencia, chochitika chaukadaulo chapadziko lonse lapansi chidzachitika pa Okutobala 26th ndi 27th ku City of Arts and Sciences ku Valencia, Spain. Iphatikiza akatswiri amakampani, ofufuza, oyambitsa, ophunzira, osunga ndalama, ndi atsogoleri amabungwe padziko lonse lapansi. Kupyolera mu mndandanda wa zokambirana ndi zokambirana, msonkhanowu cholinga chake ndi kuwonetsa momwe AI ikukhala gawo lofunikira pa moyo wathu ndikupereka opezekapo chidziwitso cha tsogolo la ntchito, maphunziro, chisinthiko cha bungwe, ndi chisamaliro chaumoyo.

Mwambowu ukhala ndi mapanelo ndi zokambirana pamitu yosiyanasiyana yokhudzana ndi AI. Gulu limodzi, lotchedwa "Innovative AI Applications: Pioneering Solutions for Business Success," lidzakhala ndi akatswiri ogawana zomwe akumana nazo pakuthandizira AI kuti apititse patsogolo mpikisano m'magawo awo. Gulu lina, "AI Venture Capital: Analysis of Trends and Opportunities in the AI ​​Market," idzafufuza mwayi wopeza ndalama pamsika wa AI wamphamvu.

Msonkhano wa Digital wa Valencia udzawunikiranso kusinthika kwaukadaulo ndi luso lazopangapanga, kukhudzika kwa luso lazopangapanga, komanso mayendedwe amtsogolo pamayendedwe. Idzayang'ananso zakusintha kwa AI mu chithandizo chaukadaulo ndikuthana ndi mfundo zofunika zamakhalidwe okhudzana ndi kugwiritsa ntchito mphamvu za AI kwinaku ndikusunga zikhalidwe za anthu komanso moyo wabwino.

Msonkhanowu ukuyembekezeka kukopa anthu opitilira 10,000 ochokera kumayiko oposa 80, kuphatikiza osunga ndalama 400 apadziko lonse lapansi omwe ali ndi mbiri yopitilira 8 biliyoni. Mothandizidwa ndi mabungwe monga HP, Telefónica, Banco Sabadell, ndi Boma la Spain, msonkhanowu udzakhala ngati nsanja ya oyambitsa kuti agwirizane ndi osunga ndalama ndi ogwira nawo ntchito.

Kukula kwa Valencia Digital Summit kwakhala kodabwitsa, ndi kuwonjezeka kwa 1,500% kwa omwe adapezekapo kuyambira pomwe adakhazikitsidwa mu 2018. € 1,200 miliyoni omwe adayikidwapo mzaka zaposachedwa.

Startup Valencia, omwe adakonza mwambowu, ndi bungwe lopanda phindu lomwe lidadzipereka kukweza ndikuyimira ukadaulo wa Valencian komanso luso lazachilengedwe. Yasonkhanitsa anzawo opitilira 350 ndipo imasangalala ndi thandizo kuchokera kwa anzawo odziwika monga Google, HP, Banco Sabadell, ndi Telefónica, pakati pa ena.

Valencia Digital Summit 2023 ikulonjeza kuti idzakhala chochitika chosintha masewera, kusonkhanitsa atsogoleri amakampani ndi owona masomphenya kuti afufuze kuthekera kwakukulu kwanzeru zopangira komanso momwe zimakhudzira anthu. Yakhazikitsidwa kuti ipange tsogolo la AI ndikuphatikizidwa m'magawo osiyanasiyana kwazaka zikubwerazi.

