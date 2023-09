Apple Igawana Plummet Monga China Ikukonzekera Kukulitsa Kuletsa kwa iPhone

Apple Inc. idawona magawo ake akutsika pafupifupi 3% Lachinayi, zomwe zidapangitsa kutayika pafupifupi $200 biliyoni pamtengo wamsika pamasiku awiri. Izi zikubwera pomwe dziko la China likufuna kuwonjezera chiletso chake choletsa kugwiritsa ntchito ma iPhones kumabungwe omwe amathandizidwa ndi boma komanso makampani aboma. Kampani yochokera ku Cupertino idatsika ndi 6.4% m'magawo ake, zomwe zikuwonetsa kutsika koyipa kwambiri kwamasiku awiri m'mwezi umodzi. Apple ndi gawo lalikulu pakutsogola ku US equity indexes, zomwe zikuthandizira kutsika kwa msika komwe kumabwera chifukwa cha zovuta zosiyanasiyana ku China.

China, yomwe ndi yachiwiri pazachuma padziko lonse lapansi, yakhala ikukumana ndi vuto lomwe likuchitika pamsika wake wogulitsira malo, zomwe zakhudza kufunikira kwa zinthu ndi magetsi ogula. Apple imadalira kwambiri China monga msika wake waukulu wakunja komanso maziko opangira padziko lonse lapansi. Kuphatikiza apo, kuchuluka kwa zokolola ku US Treasury ndi nkhawa zokhudzana ndi kukwera kwa mitengo kwakhudzanso katundu wa Apple. Pamene ma bond akugulitsidwa, pali nkhawa kuti Federal Reserve iyenera kuchitapo kanthu mwamphamvu kuti athane ndi kukwera kwa mitengo, zomwe zingasokoneze kulimba kwa chuma cha US.

Zomwe msika wachita pankhaniyi zakhala zazikulu, pomwe osunga ndalama akugulitsa zinthu zosiyanasiyana monga tchipisi, ukadaulo wa mega-cap, ndi masheya aku US omwe adalembedwa ku US. Nasdaq 100 Index, yomwe imayang'aniridwa ndi masheya aukadaulo, yatsika pafupifupi 1%. Kuphatikiza apo, Philadelphia Semiconductor Index, yopangidwa ndi angapo ogulitsa Apple, idatsika ndi 2.5% Lachinayi.

Katswiri wina wa Bank of America Corp., Wamsi Mohan, akuwona kuti nthawi ya chiletsocho ndi yosangalatsa, makamaka poganizira kukhazikitsidwa kwaposachedwa kwa foni yamakono ya Huawei Technologies Co. Izi zikuwonetsa kuti Beijing ikupita patsogolo popewa zoyesayesa zaku US kuti zichepetse kukula kwake. Chiletsocho chikakhazikitsidwa, zithanso kukhudza makampani ena aukadaulo aku US omwe amadalira malonda ndi kupanga ku China.

Ngakhale pali zovuta izi, akatswiri ena, monga a Daniel Ives a Wedbush Securities, amakhulupirira kuti zotsatira za "kuletsa kwa iPhone kwachuluka." Ives akuti kuletsaku kungakhudze ma iPhones osakwana 500,000 mwa pafupifupi 45 miliyoni omwe akuyembekezeka kugulitsidwa ku China chaka chamawa. Akuwonetsa kuti Apple idapezabe phindu lalikulu pamsika wa smartphone waku China.

Source: Bloomberg