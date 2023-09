Tata Play Binge Partners ndi Apple TV+ ku India

By

Wophatikiza mayendedwe aku India, Tata Play Binge, alengeza mgwirizano ndi Apple TV + kuti abweretse mndandanda wawo wotchuka komanso makanema apakale kumsika waku India. Mgwirizanowu ndi woyamba wamtundu wake wa Apple TV+ ku India.

Kupyolera mu mgwirizano umenewu, owonerera aku India adzakhala ndi mwayi wopita kuzinthu zambiri monga "Ted Lasso," "Shrinking," "Silo," "Hijack," "Foundation," "Tehran," "Servant," "Platonic," " "Severance," "The Morning Show," "Alongo Oipa," "Slow Horses," ndi "Prehistoric Planet." Kuphatikiza apo, Mafilimu Oyambirira a Apple kuphatikizapo "CODA" ndi "Mnyamata, Mole, Fox ndi Horse," "Ghosted," ndi "The Beanie Bubble" yomwe yangotulutsidwa kumene posachedwa idzapezekanso papulatifomu.

Kukondwerera kukhazikitsidwa, kampeni yotsatsa yomwe ili ndi akatswiri aku Bollywood Saif Ali Khan ndi Katrina Kaif yakhazikitsidwa. Mgwirizanowu ukuyembekezeka kukulitsa kufikira kwa Apple TV + pamsika waku India ndikupatsa owonera aku India zinthu zosiyanasiyana.

Kuwonjezera pa mndandanda ndi mafilimu omwe alipo kale pa Apple TV +, nsanja idzatulutsanso mafilimu atsopano oyambirira ku India. Zina mwazinthu zomwe zikubwera ndi monga Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon" omwe ali ndi Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, ndi Lily Gladstone, spy thriller "Argylle" ndi Henry Cavill, Sam Rockwell, ndi Bryce Dallas Howard, "Napoleon" ya Ridley Scott. Joaquin Phoenix, ndi a Joseph Kosinski omwe alibe dzina la Formula One racing amakhala ndi Brad Pitt.

Mgwirizano wapakati pa Tata Play Binge ndi Apple TV + wakhazikitsidwa kuti ufotokozenso momwe akuwonera ku India, ndikupereka zosankha zambiri za owonera mdziko muno.

Nippon TV Iwulula Mawonekedwe Atsopano Pamsika Waufulu wa MIPCOM

Nippon TV, woyambitsa waku Japan wamawonekedwe otchuka ngati "Shark Tank," akuyenera kukhazikitsa zatsopano zinayi pamsika waufulu wa MIPCOM ku France. Zinthu zimenezi zili ndi kalembedwe kotchedwa “Mphunzitsi Wamkulu Koposa,” pamene mphunzitsi amapita m’mbuyo n’kutulukira chinsinsi cha amene anam’kankhira padenga.

Mawonekedwe awiri osalembedwa adzawululidwa, kuphatikiza "Okayikira pa Seti," kuphatikiza kwa sewero laupandu komanso nkhondo yosafufuzidwa yosalembedwa, ndi "Anzanga 5, Zokonda 5!," chiwonetsero chamasewera opangidwa ndi situdiyo pomwe abwenzi amapikisana kuti apambane kutchuka kwawo. abwenzi.

Kuphatikiza apo, Nippon TV izikhala ikubweretsa mutu wa anime wotchedwa "The Apothecary Diaries," womwe ndikusintha kwanthawi yodziwika bwino yachinsinsi yomwe makope opitilira 24 miliyoni adagulitsidwa.

Nishiyama Mikiko, Wachiwiri kwa Purezidenti wa Global Business ku Nippon TV, adawonetsa kudzipereka kwa kampaniyo kulimbikitsa luso lake lopanga ndi kugawa. Nippon TV ikufuna kupanga mapulogalamu oyambilira ndikuwunika zosinthika m'misika yapadziko lonse lapansi kudzera m'mayanjano ndi mitundu yoyeserera yopangidwa ndikuwulutsidwa ku Japan.

Mawonekedwe atsopanowa ochokera ku Nippon TV akulonjeza kubweretsa zinthu zapadera komanso zosangalatsa kwa omvera ku Japan komanso padziko lonse lapansi.

Black Mandala Imapeza Ufulu Wogulitsa Padziko Lonse ku "Zomwe Zili Pansi Pansi"

Black Mandala, katswiri wamakanema amtundu waku New Zealand, wapeza ufulu wogulitsa padziko lonse lapansi pamasewera owopsa a "What Lurks Beneath". Motsogozedwa ndi Jamie Bailey, filimuyi imayang'ana oyendetsa sitima yapamadzi yapamadzi pafupi ndi nkhondo ya nyukiliya ndi Nkhondo Yachitatu Yadziko Lonse. Pamene mkazi wamaliseche wamaliseche akuwonekera, mikangano imakula chifukwa akuganiza kuti akhoza kukhala wolowera ku Russia. Komabe, posakhalitsa amazindikira kuti iye ndi chinthu china choopsa kwambiri.

Osewera a "What Lurks Beneath" akuphatikizapo Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swatton, Nick Biskupek, ndi Dela Reilley watsopano. Kanemayu adawonetsedwa koyamba padziko lonse lapansi ku Buffalo Dreams Fantastic Film Festival ku New York state.

Wopangidwa ndi Mem Ferda wa FilmCore komanso wamkulu wopangidwa ndi Ken Bressers wa Dystopian Films molumikizana ndi Bailey's Into Frame Films, "What Lurks Beneath" imapereka chithunzithunzi chosangalatsa komanso champhamvu chakanema kwa okonda mafilimu amtunduwu.

Alan Carr akuchititsa BBC Quiz Show "Chithunzi Slam"

Woweruza wa "RuPaul's Drag Race UK" komanso "Interior Design Masters Presenter" Alan Carr atenga udindo wa woyang'anira mafunso a BBC "Chithunzi Slam." Mu kuzungulira kulikonse, magulu atatu opangidwa ndi opikisana awiri amaperekedwa ndi bolodi lodzaza ndi zithunzi zochokera ku maphunziro osiyanasiyana. Magulu akuyenera kuzindikira zithunzi molingana ndi wotchiyo. Kuchotsa bolodi lathunthu ndi mayankho olondola kumabweretsa bonasi yandalama ku gulu.

Gulu lomaliza lidzakhala ndi mwayi wopambana mphoto ya £ 10,000 ($ 12,500) ngati angatchule zithunzi zonse molondola. "Picture Slam" imapereka mawonekedwe osangalatsa komanso othamanga a mafunso kuti owonera ayese zomwe akudziwa ndikupikisana kuti alandire mphotho yandalama.

