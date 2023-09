Tsamba la Apple Store Sikhala Pa intaneti Patsogolo pa Kukhazikitsidwa kwa iPhone 15

Webusaiti ya Apple Store idakhala yopanda intaneti kwakanthawi Lachiwiri m'mawa, kutangotsala maola ochepa kuti iPhone 15 iwonetsedwe kwambiri. Chizindikiro cha Apple chopangidwa ndi buluu ndi imvi, chomwe chimalumikizidwanso ndi chochitika chokhazikitsa iPhone 15, chidawonetsedwa limodzi ndi ulalo wogwirira ntchito kumtsinje wamoyo.

Mkulu wa Apple Tim Cook akuyenera kuwulula mtundu waposachedwa kwambiri wazogulitsa zamakampani nthawi ya 1pm ET kuchokera ku Apple Park's Steve Jobs Theatre. Sizikudziwikabe ngati kuwonongeka kwa tsambalo kudachitika chifukwa cha chidwi chachikulu cha iPhone 15 kapena Apple ikusintha pamsika wake wapaintaneti.

IPhone 15 ikuyembekezeka kutulutsidwa pa Seputembara 22, ndi mitundu itatu yopezeka pamitengo yosiyana. Mtundu wokhazikika udzayambira pa $799, pomwe njira ya Pro Max idzakhala pamtengo wa $1,099. Kusintha kumodzi kodziwika mu iPhone 15 ndikukhazikitsidwa kwa doko lojambulira la USB-C, monga idalamulidwa ndi European Union. Kusuntha uku kukuwonetsa kuchoka pa doko lopangira mphezi la Apple.

Mphekesera zozungulira iPhone 15 zikuphatikiza kukhazikitsidwa kwa "Batani Lochita," lomwe lizipatsa ogwiritsa ntchito mwayi wofulumira kuzinthu zosiyanasiyana ndi makonda osatsegula chipangizocho kapena kudutsa mapulogalamu. Ngakhale zambiri zikusoweka, akatswiri amakhulupirira kuti batani ili limatha kusiyanitsa iPhone 15 Pro kuchokera kumitundu yam'mbuyomu.

Apple nthawi zambiri imabweretsa chinthu chatsopano kugwa, ndipo iPhone 14 idatulutsidwa mu Seputembala chaka chatha. Katundu wakampaniyo, yemwe posachedwapa adafika pamtengo wamsika wa $ 3 thililiyoni, adatsika pang'ono pakugulitsa m'mawa Lachiwiri.

Source: The New York Post, MacRumors, The Associated Press