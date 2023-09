Ma Chips a Apple Opangidwa ku US, Koma Kupaka Kukuchitikabe ku Taiwan

By

Malinga ndi The Information, ma chips a Apple, opangidwa ndi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), apangidwa mufakitale yatsopano ku Phoenix, Arizona, monga adalengezera ndi CEO wa Apple Tim Cook. Komabe, tchipisi tating'onoting'ono tiyenera kubwezeredwa ku Taiwan kuti tikasonkhane chifukwa fakitale ku Arizona ilibe zida zopangira zida zapamwamba kwambiri.

Kupaka ndi gawo lomaliza la kupanga chip, pomwe zigawozo zimasonkhanitsidwa mkati mwa nyumba kuti ziwonjezeke liwiro komanso mphamvu zamagetsi. Ngakhale tchipisi ta iPads ndi Macs zitha kupakidwa kunja kwa Taiwan, tchipisi ta iPhone ziyenera kusonkhanitsidwa mdziko muno. Njira yoyika iyi yakhala ikugwiritsidwa ntchito ndi Apple kuyambira 2016.

Kupatula Apple, TSMC ilinso ndi makasitomala ena monga NVIDIA, AMD, ndi Tesla, omwe mitundu yawo ya chip, kuphatikiza NVIDIA's H100, ikuyeneranso kutumizidwa ku Taiwan kuti ikatengedwe. Zolemba zapamwamba zomwe zimagwiritsidwa ntchito pa iPhone akuti zikugwiritsidwa ntchito ndi Google pama foni ake amtsogolo a Pixel.

Boma la US, kudzera mu lamulo la CHIPS Act, layika pambali ndalama zambiri zolimbikitsa kupanga tchipisi ku US komanso kuchepetsa kudalira ma suppliers akunja. Kusuntha uku kukufuna kulimbikitsa msika wa US semiconductor pakati pa mikangano ndi China pa Taiwan.

Ngakhale kuti boma lakhazikitsa pulogalamu ya National Advanced Packaging Manufacturing kuti ibweretse chip package ku US, likulandira ndalama zochepa kwambiri poyerekeza ndi kupanga chip. Institute of Printed Circuits inanena kuti izi zikuwonetsa kusayika patsogolo pakuyika. TSMC ilibe malingaliro omanga malo onyamula katundu ku US chifukwa cha kukwera mtengo kwake ndipo ipereka njira iliyonse yakulongedza ku Taiwan.

